Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024, la scaletta: orari e dove vederla

Cala il sipario sulle Olimpiadi di Parigi 2024: dopo 17 giorni di gare nella capitale francese, si chiudono i giochi olimpici, tra gare emozionanti, vittorie, delusioni e (tante) polemiche. Domenica 11 agosto si svolgerà la cerimonia di chiusura, la cui regia è firmata da Thomas Jolly, lo stesso della (criticata) cerimonia d’inaugurazione del 26 luglio.

Questa volta lo spettacolo si svolgerà al chiuso, non più sulla Senna, ma allo Stade de France: ecco tutto quello che sappiamo sulla serata che vedrà concludersi la XXXIII Olimpiade dell’era moderna.

Olimpiadi di Parigi 2024: quello che sappiamo sulla cerimonia di chiusura

Porterà il titolo di Records l’evento di chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024: il regista sarà sempre Thomas Jolly, lo stesso che ha firmato la cerimonia di inaugurazione dello scorso 26 luglio. Ovviamente, come per la serata di apertura, anche il programma di stasera è avvolto nel mistero: non si conoscono i dettagli della cerimonia, che si terrà a partire dalle 21, solo poche ore dopo la fine dell’ultima prova di questa giornata finale.

Location della manifestazione sarà lo Stade de France, che sarà trasformato in un gigantesco music hall, con la sfilata di tutte le nazioni che hanno gareggiato in queste due settimane. Come da tradizione, durante la cerimonia di chiusura verranno consegnate le medaglie delle prove in calendario oggi: maratona femminile, basket femminile, ciclismo, pallamano maschile, pentathlon moderno femminile, pallavolo femminile, pallanuoto maschile, sollevamento pesi femminile e wrestling.

La segretezza al momento regna sovrana, anche se il regista Thomas Jolly ha promesso che sarà un evento memorabile: “Sarà un momento solenne, emozionante e spettacolare. Una grande festa di cui tutti potranno godere, terminato lo stress delle gare. Records, titolo della cerimonia, ha tutte le carte in regola per lasciare un segno nella storia delle cerimonie di chiusura”.

La scaletta della cerimonia

La scaletta ufficiale della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi moderne di solito è fissa: in apertura è prevista l’entrata nello stadio del presidente del paese ospitante e con lui, il Presidente del Comitato Olimpico Internazionale. L’inno nazionale accompagnerà l‘alzabandiera del paese ospitante.

Tra gli altri momenti previsti la parata delle squadre nazionali, con portabandiera: per l’Italia la coppia, anche nella vita, Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo. A Parigi i due ci hanno regalato tante emozioni e grandi successi: il nuotatore ha conquistato l’argento nei 1500 metri e il bronzo negli 800 stile libero, arrivando a quota 5 medaglie olimpiche; Fiamingo ha invece vinto la medaglia d’oro nella spada femminile a squadre.

Al termine, il passaggio di consegne alla città che ospiterà i Giochi tra quattro anni: Anne Hidalgo, sindaco di Parigi, passerà le consegne a Karen Bass, sindaco di Los Angeles. Durante la cerimonia si esibiranno circa 100 artisti, acrobati, ballerini e circensi e con loro, cantanti di fama internazionale all’altezza di Celine Dion e Lady Gaga. Parte dello spettacolo si svolgerà in aria, accompagnato da incredibili effetti di luce e dall’esuberanza dei costumi, con l’obiettivo di portare gli spettatori “in un viaggio nel passato, alle origini dei Giochi, ma anche nel futuro e, infine, in un universo senza tempo”.

Stando alle indiscrezioni diffuse da Variety in programma le esibizioni di Billie Eilish, Snoop Dogg, grande protagonista di questi giochi, e dei Red Hot Chili Peppers, mentre sul fronte francese sono confermate le performance degli Air e dei Phoenix. Gli artisti dovrebbero essere presenti in un mix di performance pre-registrate e dal vivo fra la capitale francese e la città californiana.

E con tutta probabilità anche l’attore americano Tom Cruise avrà un ruolo da protagonista: il divo di Hollywood si trova in Europa per girare Mission: Impossible 8. Secondo quanto riportato da TMZ, potrebbe lanciarsi con il paracadute verso l’Hollywood Sign durante il passaggio di consegne tra Parigi 2024 e Los Angeles 2028. Evidentemente non si tratterà di una performance in diretta, ma pare che questa “esibizione” sia stata girata nel più totale riserbo la scorsa primavera.

Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024: dove vederla

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024 è in programma domenica 11 agosto a partire dalle 21: sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro sulla Rai e su abbonamento su Eurosport e dovrebbe durare, secondo il programma, 2 ore e 15 minuti. In streaming sarà visibile su RaiPlay, Discovery+ (che trasmette tutte le Olimpiadi in esclusiva), Sky Go, Now e Dazn.