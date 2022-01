Brad Pitt è ancora single: nessun flirt all’orizzonte per l’ex di Angelina

Angelina Jolie regina del red carpet a Roma. E Zahara le ruba la scena

Una storia d’amore che ha fatto sognare l’intera Hollywood e non solo, ma che ormai da tempo è giunta al capolinea con conseguenti battaglie legali che hanno fatto tanto discutere. Nel frattempo, la vita individuale dei due attori procede, ma forse con qualche intoppo. Per Brad Pitt sembra non esserci alcun flirt all’orizzonte, nonostante le voci presunte che lo vedevano insieme alla cantante svedese Lykke Li, sua vicina di casa.

Brad Pitt ancora single, dopo Angelina nessun flirt

Dal primo secondo, la notizia della presunta relazione tra Brad Pitt e la cantante svedese Lykke Li ha fatto il giro del mondo, ma a quanto pare è stato solo un grande vociare fondato su alcuni dettagli che non basterebbero per affermare con certezza che tra i due ci sia effettivamente qualcosa.

Stando a quanto dichiarato da Page Six, infatti, una fonte anonima avrebbe lasciato delle dichiarazioni in merito a questo presunto flirt tra Brad Pitt e Lykke Li. Questa fonte, quindi, avrebbe rivelato che i due non si frequentano da ben due anni, ovvero dal loro primo incontro. Non c’è la certezza assoluta, ovviamente, ma i diretti interessati non danno cenni di conferma o smentita, e il dubbio si fa sempre più grande. A conti fatti, comunque, il nostro amato Brad Pitt sarebbe ancora single, almeno ufficialmente. Lo stesso Page Six, ha dato voce ad altre fonti, sempre anonime, per affermare maggiormente il fatto che per il bellissimo attore non ci sia ancora aria di nuovo amore.

Quella che riguarda Lykke Li, comunque, non rimarrebbe una possibilità minima. I due artisti, infatti, sono vicini di casa a Los Angeles, e per una relazione segreta questa potrebbe essere la strada giusta affinché le voci girino al minimo. Eppure non sarà comunque facile sfuggire agli occhi dei paparazzi, soprattutto adesso che l’attenzione sulla vita sentimentale di Brad Pitt e della sua ex Angelina Jolie è al massimo, ancora di più rispetto a prima, già abbondantemente efficace.

Brad Pitt e Angelina Jolie, le battaglie legali

Con la loro storia nata nel 2005, sul set di Mr. e Mr Smith, Angelina Jolie e Brad Pitt hanno fatto sognare più generazioni di tutto il mondo, nonostante le iniziali critiche per via del precedente matrimonio dell’attore con Jennifer Aniston. Il loro amore è stato più forte di ogni critica e nel 2014 hanno celebrato il loro matrimonio. Un matrimonio finito, purtroppo, come finiscono le migliori fiabe: una grande difficoltà per Angelina Jolie, che ha cercato di trovare la forza anche per i loro sei figli Shiloh, Vivienne, Maddox, Zahara, Knox Leon e Pax Thien.

Nell’ultimo periodo ci sono state senza dubbio alcune turbolenze all’interno dell’equilibrio famigliare, soprattutto per quanto concerne la custodia dei figli (oltre che la vendita di Chateau Miraval). Un’aria non troppo tranquilla, possiamo dire, che potrebbe essere uno dei motivi per cui, almeno pubblicamente, l’attore non sia ancora pronto per mostrarsi al fianco di un’altra donna che non sia Angelina. Solo il tempo in ogni caso potrà guarire tutte le ferite: chissà che l’amore non sia davvero dietro l’angolo.