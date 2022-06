Boateng e Valentina Fradegrada si sono sposati: l’abito da sogno e il dettaglio che fa discutere

Fonte: IPA Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada

Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada si sono sposati: il calciatore e l’influencer, dopo un fidanzamento lampo, si sono giurati amore eterno a Radicondoli, comune in provincia di Siena. La cerimonia, romanticissima, è avvenuta in una location da sogno, tra archi di fiori bianchi. Il tutto organizzato da Enzo Miccio, che è stato artefice anche di una seconda cerimonia che si è svolta nel metaverso.

Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada, le nozze da sogno (anche nel Metaverso)

Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada sono diventati marito e moglie: il calciatore dell’Hertha Berlino e l’influencer bergamasca cinque volte campionessa italiana di arti marziali sono convolati a nozze a meno di un anno dall’inizio della loro storia d’amore. Per i due è stato subito un colpo di fulmine, che nel giro di pochi mesi li ha portati a diventare marito e moglie.

La romantica e intima cerimonia, che ha visto la coppia pronunciare il fatidico Sì, si è svolta a Radicondoli, deliziosa location sulle colline senesi, alla presenza di circa un centinaio di invitati. La sposa, meravigliosa in un abito bianco da sogno con una profonda scollatura, maniche a tre quarti, fascia in vita e gonna ampia, ha deciso di portare i capelli raccolti. Elegantissimo anche lo sposo, in abito scuro, (giustamente) oscurato dalla bellezza della moglie.

A fare da sfondo archi pieni di fiori e il verde della natura circostante: a mettere la firma sull’organizzazione dell’evento da favola uno dei maestri di questo campo, Enzo Miccio, che ha preparato nei minimi dettagli anche una seconda cerimonia, quella nel Metaverso.

Gli sposi infatti hanno richiesto al noto wedding planner di sposarsi dove nessuno l’aveva mai fatto, e lui ha accettato di buon grado la sfida: per questo motivo Miccio ha organizzato un matrimonio “spaziale” sulla luna nel Metaverso, realtà virtuale e parallela di cui si parla sempre più spesso. La coppia aveva messo in vendita i biglietti – subito sold out – per partecipare alla (meta)cerimonia, e tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Boateng e Valentina Fradegrada, il loro amore

Per il calciatore e l’influencer le nozze sono arrivate dopo un fidanzamento lampo: i due si sono conosciuti nell’agosto del 2021, ed sono bastati un incontro e qualche telefonata per far sbocciare l’amore che li ha portati all’altare.

Kevin Prince aveva annunciato la fine del suo matrimonio con Melissa Satta alla fine del 2020: una separazione arrivata dopo quattro anni di matrimonio voluta fortemente dal campione che, insieme alla sua ormai ex moglie, ha sempre voluto il meglio per il piccolo Maddox, il frutto del loro amore.

Nel corso del 2021 per Boateng tutto è cambiato: ha incontrato Valentina Fradegrada ed è stato subito un colpo di fulmine. Dopo i primi appuntamenti i due hanno immediatamente ufficializzato la relazione, e dopo pochi mesi – per la precisione lo scorso 6 dicembre – è arrivata anche la romanticissima proposta di matrimonio.

Il calciatore per l’occasione aveva prenotato un intero albergo, organizzando una serata indimenticabile per la compagna. “Ha improvvisato un bellissimo discorso, lungo e profondo. Che finiva così: “Vuoi essere il mio wow per sempre?””, aveva raccontato la Fradegrada a Vanity Fair.