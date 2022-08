Blanco, il primo bacio (su Instagram) con Martina infiamma il palco

Fonte: IPA Blanco

Blanco sta trascorrendo un’estate intensa e meravigliosa, ricca di grandi soddisfazioni. Con il suo tour infatti sta toccando le più belle città d’Italia, portando la sua musica sui palchi del nostro paese, e si sta godendo il meritato successo dopo il trionfo al Festival di Sanremo. Ma non solo: il giovane cantante sta vivendo anche la sua prima estate con la fidanzata Martina, che lo sta accompagnando tra una tappa e l’altra della sua tournée, come dimostra la foto del loro primo bacio condiviso su Instagram.

Blanco, il primo bacio su Instagram con la sua Martina

Per Blanco (e non facciamo fatica a immaginarlo) questa deve essere una delle estati più belle della sua vita: il giovane cantante, dopo la vittoria al Festival di Sanremo in coppia con Mahmood, sta girando l’Italia con il Blu Celeste Tour.

L’artista si sta esibendo sui palchi più belli della penisola, da Nord a Sud, e al suo fianco c’è spesso Martina Valdes, la sua fidanzata. A dimostrazione di ciò, sul profilo Instagram del rapper è spuntata una bellissima foto di Blanco e la ballerina, mentre si scambiano un bacio ad alto tasso di sensualità dietro le quinte di un suo concerto. Ad accompagnare la (rarissima) istantanea nessuna parola superflua, solo un cuore bianco.

Si tratta di uno scatto inedito per il cantante: tanto sfrontato sul palco, quanto riservato nella vita privata, Blanco ha cercato di vivere con una certa discrezione la sua relazione con Martina, soprattutto nelle fasi iniziali della storia. Dopo che l’amore con la giovane è diventato di dominio pubblico, il rapper ha deciso di non nascondersi più, tanto che nel corso dei suoi concerti non ha risparmiato gesti romantici per la sua fidanzata.

Durante una delle sue esibizioni aveva infatti deciso di abbandonare per qualche secondo il palco, avvicinandosi alla Valdes – in prima fila – per darle un bacio, con il pubblico in visibilio. Anche in un’altra occasione il giovane artista aveva deciso di portarla con sé sul palco per dedicarle il brano Afrodite: emozionata, la ragazza si era seduta sullo scalino del palco, mentre il fidanzato le recitava parole d’amore prima di stamparle un tenero bacio sulla fronte.

Blanco, l’amore con Martina Valdes

Giovani e innamoratissimi, Blanco e Martina Valdes hanno infiammato per qualche mese le pagine di cronaca rosa con la loro relazione, dato che il rapper, prima di uscire allo scoperto con la ballerina, era impegnato con Giulia Lisioli. L’ex ragazza dell’artista ha dichiarato di aver scoperto tramite un video della sua nuova relazione, raccontando di essere rimasta profondamente delusa dal comportamento di Blanco.

Nel frattempo, mentre Giulia sta riprendendo in mano la sua vita, il giovane cantante e Martina stanno vivendo la loro storia d’amore alla luce del sole. Stando a quanto riportato dal settimanale DiPiù, i due si conoscerebbero da diversi anni (pare dal 2015), ma solo a febbraio di quest’anno un incontro avrebbe cambiato tutto.

Da quel momento pare infatti che sia nato qualcosa, e dopo un anno e mezzo di relazione Blanco avrebbe messo la parola fine alla storia con Giulia Lisioli. Adesso il ragazzo non potrebbe essere più felice accanto alla sua Martina, mentre si gode i frutti del suo meritatissimo successo.