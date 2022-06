Blanco, la confessione dell’ex Giulia Lisioli: “Tradita dopo Sanremo”

Fonte: GETTY Blanco, “angelo con la corona di spine” che fa impazzire tutti

Giulia Lisioli, l’ex fidanzata di Blanco, in una lunga intervista rilasciata a Dipiù TV ha svelato alcuni dettagli che riguardano la sua storia d’amore (ormai passata) con il cantante, ma soprattutto ha spiegato come ha scoperto il tradimento che le ha provocato un malore per il quale è finita in ospedale subito dopo esserne venuta a conoscenza.

Blanco, le parole dell’ex Giulia Lisioli

La vita privata di uno degli artisti più amati degli ultimi anni è stata spesso al centro del gossip, e questa volta è stata proprio l’ex fidanzata di Blanco a rompere il silenzio sulla fine della loro storia d’amore, svelando alcuni particolari fino a poco fa sconosciuti.

In un’intervista rilasciata a Dipiù Tv, Giulia Lisioli è stata chiara e diretta sul modo in cui è finita tra lei e il cantante vincitore di Sanremo 2022. Il suo nome era stato spesso pronunciato proprio da Blanco stesso, che non perdeva occasione per ricordare anche in tv quanto amasse la sua fidanzata. Ne è un esempio un momento del DietroFestival andato in onda su Rai Uno dopo Sanremo in cui di punto in bianco, e fuori contesto, il giovane artista sorridente ha pronunciato queste tre semplicissime parole: “Giulia ti amo“.

Poco dopo la notizia dell’amore al capolinea a causa di un presunto tradimento, che l’ex ha ora confermato senza lasciare più alcun dubbio: “Ho scoperto che Riccardo (nome all’anagrafe di Blanco) aveva un’altra attraverso un video che mi hanno girato che ritraeva lui in discoteca baciarsi con un’altra ragazza mai vista prima”, ha spiegato. Un colpo basso, che ha portato la ragazza ad avere un malore dal troppo dolore, finendo così in ospedale.

“Vorrei vivere in pace e riuscire a dimenticare tutto. Soprattutto Riccardo”, ha continuato Giulia, spiegando che dopo Sanremo effettivamente le cose tra di loro non andassero più come prima, ma mai avrebbe immaginato che potesse finire in questo modo.

Blanco e Giulia Lisioli, l’incontro dopo il tradimento

Sono stati tanti i messaggi mandati senza ricevere risposta da parte del cantante, e poi alla fine l’incontro a due mesi di distanza: “Quando ho visto Riccardo ho avuto un blocco totale. Non sono in grado di perdonarlo, gli ho voluto davvero bene. Ha ammesso di aver sbagliato e di tenere ancora tanto a me. Capisco anche il momento di stress che sta vivendo però ora devo pensare a me stessa”, ha spiegato la ragazza che ammette di essere ancora innamorata di lui.

Nel frattempo, però, Blanco ha una nuova vita con Martina, e sui social ha condiviso alcune storie che lo ritraeva insieme al suo nuovo amore. “Io per ora non ho nessuno e mi va bene così. Quando stavo con Riccardo mi trascuravo, ora voglio pensare a me e volermi più bene. Ho ripreso ad andare in palestra e sono tornata a lavorare in un bar, almeno penso poco a quello che è successo”.

Una ripresa lenta dopo una forte delusione, soprattutto se vissuta a vent’anni e all’improvviso; Giulia, però, non ha intenzione di perdonarlo, o comunque non crede di esserne capace per ora.