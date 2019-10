Bianca Guaccero si confessa a Detto Fatto. E Pamela Prati risorge

editato in: da

Bianca Guaccero, Detto Fatto 2019-2020: look e curiosità

La rubrica di gossip Jonathan Kashanian aggiunge un po’ di pepe a Detto Fatto. E Bianca Guaccero ne approfitta per fare confidenze che la riguardano.

La presentatrice pugliese infatti ha confessato di aver sempre rifiutato di girare scene di nudo. Per questo motivo ha rinunciato a un film con Sergio Rubini. Ma l’argomento del giorno riguarda in realtà Pamela Prati e il caso Mark Caltagirone che ha tenuto banco prima dell’estate ed è tornato in auge dopo le ospitate in tv della showgirl.

La Guaccero si schiera con Pamela e la assolve da quanto è accaduto: “Lei è una donna molto dolce, anche con le altre donne. Io l’ho conosciuta e faccio ancora fatica a credere che sia stata coinvolta in una cosa del genere”.

Jonathan è apparso un po’ più freddo e ha fatto un commento generico sui vip, senza mai citare la Prati, in cui sottolinea come la ricerca della fama deve avere un limite. Intanto la showgirl sarda sembra aver dato un taglio al suo passato recente.

E in un’intervista al settimanale Oggi annuncia l’uscita del suo nuovo disco, Corazón de vacaciones, accompagnato da un video in cui sfoggia il suo fisico spaziale a quasi 61 anni. La Prati posa su un letto in reggicalze e con una canotta che lascia poco all’immaginazione.

Insomma, l’ex prima donna del Bagaglino ha deciso di lasciarsi alle spalle il passato e dichiara: “Le mie debolezze e le mie fragilità mi hanno fatto cadere? Ora parto proprio coraggiosamente da ciò che di bello so di avere e lo mostro con fierezza, perché ho sempre pensato che la bellezza salverà il mondo“.

La Prati non ha paura di affrontare le critiche che l’hanno travolta e a proposito di quanto è accaduto a Non è l’Arena con Roberto D’Agostino, il primo ad aver sollevato il caso Caltagirone, afferma: “Roberto aveva due o tre argomenti da esporre, legittimamente per carità, ma oltre non voleva andare… Ha una bella intelligenza ma forse dovrebbe accoppiarla a una maggiore sensibilità. In ogni caso io continuo a ringraziarlo perché sono libera. Lui ha diritto di continuare a parlare. Io inizierò ad aiutare donne in difficoltà“.