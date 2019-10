Caso Prati, Eliana Michelazzo furiosa con Giletti: “C’erano telecamere nascoste”

editato in: da

Eliana Michelazzo si scaglia contro Massimo Giletti dopo l’ultima puntata di Non è l’Arena che ha visto protagonista Pamela Prati. Se Barbara D’Urso ha ormai abbandonato il caso più chiacchierato degli ultimi mesi, il giornalista continua a indagare sul finto matrimonio della showgirl e il misterioso Mark Caltagirone.

Nel corso dell’ultimo appuntamento con lo show di La7, Pamela Prati ha rilasciato alcune dichiarazioni scottanti, accusando la D’Urso di aver saputo tutta la verità grazie ad alcuni messaggi, ma ha parlato anche di Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. L’ex star del Bagaglino infatti ha ribadito più volte di essere stata vittima di una truffa organizzata dalle due ex agenti.

L’ex manager della Prati si è sfogata in una lunga intervista all’Adnkronos in cui ha attaccato Giletti, responsabile di aver inviato un suo giornalista che l’avrebbe ripresa con delle telecamere nascoste. “Trovo assolutamente scorretto che un giornalista con la telecamera nascosta tenti di estorcermi informazioni seguendomi per quattro ore e fingendosi un mio fan – ha detto la Michelazzo -. Tra l’altro a lui non ho raccontato niente di diverso da quello che ho sempre detto su Pamela Perricciolo”.

“Poi questo giornalista – ha aggiunto – si è pure alzato, è sceso con me e mi ha offerto da mangiare al bar e io ho pensato: ‘ma guarda che gentile questo’, e invece no! Mi stava facendo le riprese con la telecamera! Ma neanche a ‘La Iene’ fanno cose di questo genere. Poi mi ha chiamata sempre questo tizio per farmi un’offerta di lavoro per un locale a Gallipoli”.

“Io non sono una truffatrice nè una delinquente – ha chiarito Eliana – sono andata sempre a parlare a nome di Pamela Prati che sapeva tutto, io l’ho sempre difesa per giustificare i suoi debiti, per parlare del suo matrimonio, per giustificare tutto quello che è successo e per difendere la sua buona fede e lei invece che fa? Va contro di me mettendomi sullo stesso piano della Perricciolo!”.

“Stamattina – ha concluso l’ex manager della Prati – ho inviato un sms a Giletti chiedendogli di darmi la possibilità di replicare ma lui ha letto e neanche mi ha risposto. Ieri sera ho anche appreso di essere stata denunciata, e per cosa? Per circonvenzione di incapace forse -dice ironica- Per accertare le motivazioni della denuncia e per una eventuale presentazione di altre denunce mi sta seguendo il mio avvocato Daniele Bocciolini”.