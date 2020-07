La Guaccero si prepara a salutare Detto Fatto: “Ho imparato tantissime cose”

editato in: da

Sta per giungere a conclusione una nuova stagione di Detto Fatto, che tra mille difficoltà e tantissime sorprese ci ha accompagnati fino a queste prime settimane d’estate. Bianca Guaccero si prepara così a salutare i suoi telespettatori, e lancia un toccante messaggio su Instagram.

Per la conduttrice, questa è stata un’avventura ricca di emozioni e, purtroppo, di piccoli e grandi ostacoli da superare. Primo tra tutti, lo stop momentaneo che tantissime trasmissioni hanno subito nei mesi scorsi a causa della situazione sanitaria che abbiamo vissuto. Eppure, Bianca Guaccero non si è mai arresa e anche in quel frangente ha dimostrato tanta passione per il suo show e spirito d’iniziativa, continuando ad intrattenere il suo pubblico con un format social che ha riscosso grandissimo successo.

Poi, il graduale ritorno alla normalità ha visto la Guaccero tornare sui nostri schermi più carica che mai, con i suoi interessanti tutorial e i suoi tantissimi ospiti pronti a svelarci ogni loro segreto. Ora questa edizione di Detto Fatto – la seconda che vede Bianca alla guida – sta per salutare i telespettatori: ancora poche puntate, prima della consueta pausa estiva. La conduttrice ha deciso di portarsi avanti, ringraziando tutti i suoi fan con un dolcissimo post pubblicato sul suo profilo Instagram.

“Manca poco alla conclusione di questa stagione… ho imparato tantissime cose, ho scoperto tante dinamiche, ho conosciuto amici e nemici. Ho trovato tanta umanità e a volte cattiveria. Ma una cosa è certa: ho trovato me” – rivela la Guaccero a didascalia di una bellissima foto che la ritrae in un pazzesco abito blu dal sapore molto estivo. “Grazie a voi per avermi fatta sentire ancora una volta a casa, piena, divertente, giovane e libera. Vi voglio bene”.

Il messaggio di Bianca Guaccero arriva poco dopo la diffusione di alcune indiscrezioni sulla prossima stagione di Detto Fatto. Il programma subirà infatti molte novità, la prima delle quali riguarda la sua ritardata messa in onda. Non sarà settembre a segnare la sua data d’esordio, bensì la fine di ottobre, diverse settimane dopo l’inizio delle altre trasmissioni del palinsesto autunnale. Inoltre, pare che la nuova edizione stia per cambiare fascia oraria, slittando nel pomeriggio di Rai2. Insomma, se la Guaccero è già stata riconfermata al timone del suo show, sono moltissime le altre sorprese che ci attendono.