Bianca Guaccero, Detto Fatto sospeso? Parla Jonathan Kashanian

Bianca Guaccero, Detto Fatto 2019-2020: look e curiosità

Detto Fatto verrà sospeso? Dopo l’assenza annunciata la scorsa settimana per prendere parte alle prove di Una storia da cantare, la Guaccero non è tornata al timone dello show di Rai Due. Su Instagram, Bianca ha svelato di avere una gastroenterite e di essere rimasta a casa per curarsi.

Al suo posto a condurre la puntata i personaggi più amati della trasmissione, fra cui Jonathan Kashanian che è diventato un amico e una spalla per la Guaccero nella trasmissione. Fra i due l’intesa è fortissima e spesso l’esperto di gossip e la conduttrice hanno dato vita a simpatici siparietti di fronte alle telecamere.

L’assenza di Bianca ha allarmato i telespettatori che sono molto affezionati a Detto Fatto e la cancellazione della puntata di martedì ha fatto ipotizzare una sospensione del programma. A fare chiarezza ci ha pensato Jonathan che ha raccontato cosa sta succedendo dietro le quinte dello show.

L’esperto di gossip e stile ha rassicurato i fan, svelando su Instagram che Detto Fatto ci sarà e continuerà ad andare in onda. “Finché mi chiamano in Rai per lavorare in un programma che io ho deciso di fare da questo ottobre, io ci sarò – ha assicurato su Instagram -. Ho dato la mia disponibilità. Ovviamente ci atteniamo alle regole del Ministero della Salute e alle regole della rete per cui lavoro. Facciamo quello che chiedono di fare”.

Jonathan ha poi ribadito quanto Detto Fatto sia importante per lui: “Io non figli, piccoli in casa con cui stare. Sono un ragazzo single e per questo ho dato la mia disponibilità. Per me andare in Tv e farvi sorridere è un gesto che mi fa stare bene”. Detto Fatto dunque continuerà a rallegrare i pomeriggi dei fan, ma Bianca Guaccero potrebbe non tornare molto presto.

La conduttrice ha vissuto settimane intense, fra le registrazioni dello show pomeridiano, le prove per Una storia da cantare, che conduce con Enrico Ruggeri, e la realizzazione di Casa Detto Fatto, il programma che va in onda il sabato mattina.