Bianca Guaccero svela la verità su Detto Fatto e si confessa su Ciacci e la Balivo

editato in: da

Bianca Guaccero svela la verità su Detto Fatto e sul rapporto con Giovanni Ciacci e Caterina Balivo. Due anni fa la conduttrice è sbarcata al timone del factual show di Rai Due, una vera e propria sfida visto che la collega aveva plasmato il programma su di sè.

Lasciato Detto Fatto per Vieni da Me, Caterina Balivo ha passato il testimone a Bianca Guaccero, che ha raccolto la sfida. “All’inizio non è stato facile – ha confessato lei a Vanity Fair -: prendevo il posto di una persona che il programma lo ha fatto nascere, crescere e vivere e so bene che i cambiamenti sono destabilizzanti per il pubblico. Sentivo, però, di dovermi lanciare. Non ero una conduttrice – ha aggiunto – e, così, ho pensato di mettere a disposizione il mio bagaglio, la musica, il canto, il ballo: tutto quello che ho imparato a fare negli ultimi vent’anni. Mi ci sono buttata a capofitto senza sapere cosa ne sarebbe venuto fuori, ma è andata bene e, un po’ come avviene in tutte le cose, le situazioni prendono il volto di chi le gestisce”.

Negli ultimi mesi si è parlato spesso di una possibile chiusura del programma. Detto Fatto infatti è partito in salita all’inizio della stagione, con ascolti piuttosto bassi, complice il cambio d’orario e di cast. Con il tempo però Bianca Guaccero è riuscita a risollevare la situazione. “Abbiamo dovuto ricostruire un programma da zero – ha svelato -, con la diretta tutti i giorni e un nuovo cast da tarare e mettere alla prova. Certo, poi siamo partiti dieci giorni dopo e abbiamo cambiato quattro orari diversi in un mese: tutte cose che ci hanno svantaggiato, ma che ci hanno spinto a trovare una nuova velocità, a calibrarci tutti per riuscire bene”.

Bianca ha poi parlato dell’addio di Giovanni Ciacci, figura chiave della trasmissione, che ha lasciato Detto Fatto un anno dopo l’arrivo di Bianca: “Con Ciacci io avevo un certo ritmo e ho dovuto trovarne uno nuovo con la mia nuova squadra – ha chiarito la Guaccero -: oggi raccogliamo i frutti di chi non ha mollato e ci ha messo sempre l’amore e il rispetto per questo lavoro”.

In passato Ciacci aveva parlato della trasmissione, affermando che l’addio di Caterina Balivo aveva decretato la fine di Detto Fatto: “Non è un programma finito – ha replicato Bianca – perché le curve parlano da sole e sono in super salita. Abbiamo faticato più del normale per arrivare a questi risultati, ma l’importante è che ce l’abbiamo fatta”.

Infine un commento sulla Balivo: “Non ho mai fatto nessuna frecciatina a Caterina, non mi sono mai permessa – ha svelato la conduttrice -. Non ne avrei motivo perché io non ce l’ho con nessuno. Penso che i problemi della vita siano ben altri, senza contare che lavoriamo per la stessa azienda e credo che sarebbe stupido creare faide e alimentarle”.