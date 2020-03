Detto Fatto va in onda senza Bianca Guaccero: le sue parole

editato in: da

Bianca Guaccero, Detto Fatto 2019-2020: look e curiosità

Detto Fatto va in onda senza Bianca Guaccero. Ad annunciarlo, a modo suo, è stata proprio la conduttrice, che non sarà al timone dello show nella giornata di venerdì 6 marzo. La presentatrice infatti sarà impegnata nelle prove del programma che conduce con Enrico Ruggeri e per questo non potrà guidare la sua trasmissione.

Da mesi ormai si parla di un addio della Guaccero a Detto Fatto. L’attrice è sbarcata nel factual show dopo Caterina Balivo, vincendo pregiudizi e un confronto difficile. In due anni è riuscita a conquistare il pubblico, ma questo non è bastato a migliorare gli ascolti. Tempo fa si vociferava di un cambio di rete, ma Bianca ha sempre ribadito di essere fedele a Detto Fatto, ottenendo anche la promozione al sabato con uno spin-off della trasmissione.

“Domani sarà una puntata specialissima!”, ha annunciato al pubblico, congedandosi dall’appuntamento di giovedì con Detto Fatto. Il motivo? Come svela TvBlog, a condurre non ci sarà lei, ma altri volti del programma. Dalla modella curvy Elisa D’Ospina, alla stylist Carla Gozzi, sino al comico Giampaolo Gambi e l’esperto di gossip Jonathan Kashanian.

Mentre Detto Fatto andrà in onda infatti, Bianca sarà impegnata con le prove di Una storia da cantare, lo show in prima serata che conduce con Enrico Ruggeri. La storica trasmissione di Rai Due infatti viene girata a Roma, mentre quella di Rai Uno negli studi di Napoli. Dopo la puntata dedicata a Celentano, la Guaccero racconterà un altro grande nome della musica, tentando di battere C’è Posta per Te. Se qualche mese fa la trasmissione Rai aveva ottenuto buoni risultati, lo scontro con il format di Maria De Filippi è risultato più difficile del previsto. La conduttrice, dopo questa breve pausa, tornerà negli studi di Detto Fatto con il programma Casa Detto Fatto che andrà in onda sabato mattina.