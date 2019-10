Bianca Guaccero, scherzo a Carla Gozzi. E dimentica l’imbarazzo per Fabrizio Moro

editato in: da

Bianca Guaccero, Detto Fatto 2019-2020: look e curiosità

Bianca Guaccero comincia la settimana di Detto Fatto con uno scherzo a Carla Gozzi che nasconde una tenera sorpresa.

Il 21 ottobre la stylist compie gli anni – 57 per la precisione – e la presentatrice pugliese l’ha voluta sorprendere con un innocente scherzetto. Prima dell’inizio della puntata, Bianca ha trattato con freddezza la Gozzi, salutandola con sufficienza dietro le quinte e mantenendola a una certa distanza. Un comportamento del tutto inusuale per la conduttrice. La Gozzi dal canto suo ha fatto finta di niente, pur notando il gelo.

Poi in trasmissione Bianca annuncia la stylist e ricorda che oggi per lei è un giorno speciale, rivelando che è il suo compleanno. Rivolgendosi alla Gozzi le ha chiesto: “Avevi notato il mio atteggiamento? Quando sei arrivata ho quasi evitato di salutarti” e la rassicura che si trattava di uno scherzo. E per completare i festeggiamenti arriva anche la torta, portata da Giampaolo Gambi vestito per l’occasione da cameriere.

La sorpresa ha così distolto l’attenzione sui momenti d’imbarazzo vissuti da Bianca la settimana scorsa quando Jonathan nella sua rubrica di gossip ha rivelato il flirt della presentatrice con Fabrizio Moro che lei ha cercato di smentire con evidente turbamento.

Superato il disagio, la Guaccero tenta di distrarre il pubblico col suo look. Per la puntata del lunedì sceglie un abito, in stile Charlestone, con tanto di frange che ricorda pericolosamente la gonna a balze frangiate di Caterina Balivo. Ha preso ancora una volta ispirazione dalla presentatrice di Vieni da Me?