Caterina Balivo incanta su Instagram: gambe e décolleté da capogiro

editato in: da

Caterina Balivo top model è uno schianto

Caterina Balivo condivide sul suo profilo Instagram alcune foto che la ritraggono in pose sensuali e i suoi scatti diventano un inno alla bellezza.

Nella prima immagine la presentatrice è sdraiata su un divano. Indossa un etereo abito da sera, lo spacco audace rivela le gambe perfette, mentre ai piedi il contrasto è assicurato con le sneaker bianche. Poi Caterina si mostra con un abito in pizzo bianco immersa in un’atmosfera bucolica. Infine, la Balivo è ritratta con aria sognante mentre lo scollo audace lascia tutti senza fiato, come alla Mostra del Cinema di Venezia.

Le foto mandano in visibilio i follower della presentatrice di Vieni da Me che si precipitano a commentare su Instagram quanto è bella: “Sei UN INCANTO ed emozioni ogni volta con la tua bellezza…”. E ancora: “Ma quando sei bella Caterina”. Gli scatti incornano Caterina top model del momento: “Fantastica modella di lusso”.

Quello che fa impazzire i fan della presentatrice è quella miscela tra glamour e famiglia che lei sa perfettamente equilibrare. Non a caso a commento delle immagini, racconta come passerà la domenica, ovviamente coi figli, Guido Alberto e Cora: “Domenica sul divanone ora per me, Cora e GA dopo una super festina e poi al cinema a vedere “Dora e la città perduta”.

Certo ragazzi… non con un vestito così eh nè con questi gioielli e questo makeup”. E tutti plaudono la sua scelta.

Il marito Guido Maria Brera Caterina non lo cita su Instagram, ma sappiamo quanto siano uniti. Lui per lei fa il pendolare tra Milano e Roma, da quando ha accettato di condurre Vieni da Me nella Capitale. “Un grande atto d’amore“, così lo ha definito la Balivo nella recente intervista a Grazia dove ha anche raccontato che la bellezza l’ha salvata dall’acidità del suo carattere: “Meno male che sono nata bella, altrimenti sarei una brutta acida”. Poi precisa che: “In tv non ho amici. Preferisco passare il mio tempo col mio amico prete Francesco Cuciniello o le amiche di sempre. Sento il bisogno di un riscontro con la vita reale”.