Detto Fatto, Bianca Guaccero: salta accordo con Tv8. E lancia un appello su Instagram

editato in: da

Bianca Guaccero, Detto Fatto 2019-2020: look e curiosità

Bianca Guaccero non ci sta ad accettare la diffusione di notizie false e speculazioni più o meno giornaliste e lancia un appello nelle Stories di Instagram, mettendo in guardia il suo pubblico.

Senza fare riferimento a specifiche fake news, la presentatrice ci tiene a precisare che non tutto quello che si legge su di lei è vero. Scrive la bella Bianca: “Ragazzi in quest’ultimo periodo mi sono resa conto di come molti blog o giornali riescano a manipolare informazioni o notizie in maniera sensazionalistica per attirare l’attenzione del lettore ma a discapito della credibilità e professionalità e della storia della persona”.

Poi mette in guardia i suoi fan: “Vi prego di non crede a tutto ciò che viene riportato sui siti”. Infine, per evitare equivoci e dubbi, invita i suoi follower a chiedere direttamente a lei come stanno le cose, rendendosi disponibile a rispondere alle loro domande su Instagram: “Se avete dubbi su qualcosa chiedete direttamente a me, qui su Instagram. Grazie”.

Già nella puntata di Detto Fatto del 18 febbraio la Guaccero aveva affrontato il problema di notizie false e tendenziose che addirittura riguardano la salute delle persone: “Molti blog utilizzano termini come malattie, cose gravi e questo non va assolutamente bene, facendo del sensazionalismo su malattie che riguardano noi”. E senza usare mezzi termini, ha chiesto di farla finita con certe speculazioni.

Il suo appello è stato accolto in prima persona da Jonathan che ha ribadito nella sua rubrica: “Ogni pomeriggio noi portiamo leggerezza nelle vostre case e pretendiamo la stessa leggerezza”. In effetti, negli ultimi tempi Bianca è bersagliata dal gossip e moltissimi sono i rumors di ogni genere messi in circolo su di lei.

Dal flirt con Fabrizio Moro alle presunte malattie che vanno dagli attacchi di panico all’anoressia perché giudicata troppo magra. Insomma, la Guaccero non ci sta ad essere continuamente oggetto di speculazioni vuote e false. Perciò, per fugare ogni dubbio, invita il suo pubblico a rivolgersi direttamente a lei, specialmente quando si tratta di questioni così delicate, come la salute, che possono facilmente essere travisate.

E a proposito di indiscrezioni, sotto attacco per gli ascolti bassi di Detto Fatto, si è parlato tempo fa di un contratto che Bianca Guaccero avrebbe firmato con Tv8. Sempre il magazine Chi però ha rivelato che l’accordo sarebbe saltato per motivi economici. Dunque, è naufragato il progetto che avrebbe visto la presentatrice impegnata nella conduzione di un programma concorrenziale a Mattino Cinque, presentato da Federica Panicucci.

A questo punto, anche Giovanni Ciacci potrà stare tranquillo, l’anno prossimo non rischierà di incrociare la Guaccero tra i corridoi degli studi di Tv8 dove lo stylist conduce Vite da copertina. Salvo ulteriori colpi di scena.