Bianca Guaccero lascia Detto Fatto e potrebbe ritrovare Giovanni Ciacci

Bianca Guaccero, Detto Fatto 2019-2020: look e curiosità

Le ultime indiscrezioni sul destino professionale di Bianca Guaccero sostengono che a maggio lascerà Detto Fatto per approdare su Tv8 dove lavora Giovanni Ciacci.

Secondo quanto rivelato dal magazine Chi la presentatrice pugliese avrebbe firmato un contratto per condurre una trasmissione appunto su Tv8 nella fascia mattutina, sfidando così Federica Panicucci e il suo Mattino Cinque.

Ma come ha fatto notare Davide Maggio, la Guaccero a Tv8 ritroverebbe una sua vecchia conoscenza, Giovanni Ciacci. Lo stylist da quest’anno conduce per quell’emittente televisiva Vite da Copertina con Elenoire Casalegno, dopo essersene andato da Detto Fatto.

Come è noto tra Bianca e Ciacci il rapporto è piuttosto teso. O meglio, l’addio di Giovanni alla trasmissione su Rai 2 è stato amaro, come lui stesso ci ha confidato: “Detto Fatto è un programma che ho amato tanto, ma con me non si sono comportati bene. Io volo alto e vado avanti per il mio. Certo, ci sono volute tre persone per sostituirmi“, ribadendo che “Detto Fatto è un programma finito“.

Questa situazione certo ha contribuito a creare degli attriti tra la presentatrice pugliese e lo stylist, anche se Ciacci ha ribadito a noi di considerare Bianca: “Un’ottima professionista“. Dunque, se le indiscrezioni sulla Guaccero venissero confermate, i due potrebbero incrociarsi tra i corridoi degli studi, anche se difficilmente avranno la possibilità di lavorare di nuovo insieme.

Intanto, mentre Ciacci ha preso la sua strada, non solo su Tv8, ma anche da Barbara D’Urso. La bella Bianca fa impazzire il pubblico con i suoi look. Sul suo profilo Instagram la mise sfoggiata in trasmissione il 22 gennaio ha lasciato senza fiato. La Guaccero indossa una maxi camicia color petrolio e una mini in jeans stratosferica che svela le gambe perfette, slanciate da un paio di décolletée vernice.

Qualcuno scrive: “La BELLEZZA quando si associa alla femminilità rende una Donna potente oltre ogni limite”. E già in molti esprimono il loro rammarico, perché il prossimo anno non sarà più a Detto Fatto: “Mi dispiace che l’anno prossimo non ci sei”. E ancora: “E cosi te ne vai a sky ci abbandoni detto fatto senza te nn ha senso”.