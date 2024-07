Bianca Guaccero a Ballando con le Stelle, è ufficiale: “Felice ed emozionata”

Fonte: IPA Bianca Guaccero nel cast di Ballando con le Stelle

Bianca Guaccero è ufficialmente nel cast di Ballando con le Stelle. Tra un rumor e l’altro, cominciano a fioccare le conferme da parte dei concorrenti della prossima edizione dello show di Rai 1, condotto da Milly Carlucci. Il profilo Instagram di Ballando ha condiviso un simpatico video per dare l’annuncio, perfettamente in linea con lo stile della conduttrice pugliese, amatissima dal pubblico proprio per la sua verve, oltre che per i suoi indiscussi talenti.

Il simpatico annuncio della Guaccero

Bianca Guaccero sa fare tutto: sa cantare, condurre, recitare. E adesso imparerà anche a ballare. L’annuncio è arrivato sui social il 30 luglio, con un simpatico video che conferma la sua partecipazione allo show di Milly Carlucci, che quest’anno andrà in onda a partire dal prossimo 28 settembre con un’edizione più lunga del solito.

“Come dove vado? Mi hai detto che nella vita bisogna pedalare, pedalare, pedalare… E io sto pedalando. Ah, non era pedalare? Era ballare? Ah ma allora io non vedevo l’ora di ballare perché ci vedremo quest’anno a Ballando con le Stelle. E, visto che ci sono, a questo punto mi incammino pedalando. Ragazzi mi raccomando vi aspetto, non mancate!“, queste le parole della Guaccero nel video che la vede alle prese con un giro in bicicletta dal finale inaspettato.

Il riscatto dopo la cancellazione di Liberi Tutti

Neanche a dirlo, immediatamente hanno cominciato a fioccare i commenti da parte di colleghi, amici e fan, entusiasti di vederla alle prese con la sfida su Rai 1 a suon di samba, tango, valzer e cha cha cha. “Sono contenta amore, sarai stupenda”, ha scritto Matilde Brandi, reduce dall’ultima edizione dell’Isola dei Famosi e in odore di nozze. “Welcome to the family”, questo il benvenuto della giudice Carolyn Smith, ormai volto storico di Ballando.

E ancora Andrea Dianetti (ex Tale e Quale Show), Andrea Delogu e moltissimi “non famosi”, pronti a congratularsi con la Guaccero per la sua nuova avventura televisiva. Un impegno che, alcuni hanno tenuto a sottolineare, ha il sapore di un riscatto per la conduttrice pugliese, il cui show Liberi Tutti è stato cancellato dai palinsesti di Rai 2 alla fine del 2023.

“Che belli che siete tutti! Grazie per le parole stupende che mi scrivete!!! Sono super felice ed emozionata!!! Stretti stretti saliremo su quel palco! Vi voglio bene! – ha commentato un’entusiasta Guaccero -. Ma voi vi rendete conto di quello che mi scrivete? Siete stupendi!!! E mi fate sempre piangere mannaggia a voi!”.

Il cast di Ballando con le Stelle

Al netto dei rumors sui possibili concorrenti di Ballando con le Stelle 2024, alcune conferme sono ormai certe. Oltre a Bianca Guaccero, faranno parte del cast di Milly Carlucci anche Federica Pellegrini, la nostra Divina del nuoto al momento impegnata come spettatrice alle Olimpiadi di Parigi 2024, l’attore Francesco Paolantoni, “rubato” a Carlo Conti, il conduttore Massimiliano Ossini, la cantante Nina Zilli, la showgirl Federica Nargi, il giornalista Alan Friedman e – inaspettatamente – anche i Cugini di Campagna.

In attesa che si completi la rosa definitiva dei concorrenti, resta un’incognita sulla famigerata giuria di Ballando con le Stelle. La presenza di Carolyn Smith è confermata, ma si continua a parlare di un possibile cambio della guardia per quanto riguarda gli altri giudici Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. Milly Carlucci finora ha preferito mantenere il segreto, non si sa se per via delle trattative in corso o semplicemente per creare hype, come si usa dire sui social. L’unica certezza è che Mara Maionchi non ne farà parte, come da lei stessa smentito.