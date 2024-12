Non è stata una finale come tante, quella di Ballando con le stelle andata in onda il 21 dicembre, che dopo quasi 20 anni ha dovuto fare a meno di Guillermo Mariotto. Volto storico del programma, giudice della prima ora e presenza imprescindibile del dance show condotto da Milly Carlucci, ha dovuto saltare l’ultima puntata per un serio infortunio al ginocchio contratto quand’era in trasferta a Riad. Ora, però, è arrivato il momento di raccontare la sua verità.

Le parole di Guillermo Mariotto sulla finale di Ballando con le stelle

Ballando con le stelle rappresenta un capitolo importantissimo per la sua carriera televisiva, ma a chi gli chiede se si sia rammaricato per non aver partecipato alla finale del programma risponde così: “No, Purtroppo il recente incidente a Riad mi impedisce di muovermi. Sono costretto a spostarmi in sedia a rotelle. La vittoria di Bianca Guaccero? Troppo facile, non avrei tifato per lei e non l’avrei fatta vincere, sapeva già ballare. Ma già alla X puntata avevo stilato la mia personale classifica”.

E ancora: “Gli dei, Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, senza eguali e senza rivali, poi c’erano gli umani. A pari merito Federica Nargi, il miracolo di Tor Bella Monaca, bella come Miss Universo e nessuna miss ha mai partecipato a Ballando che ha trasformato il rospo Favilla in un principe azzurro e la coppia composta da Anna Lou Castoldi, la bocca della verità che parla come balla e balla come parla, e da Nikita Perotti, il più atletico dei principi di Ballando, il più bello del reame. Ed infine Tommaso Marini, il concorrente più incredibilmente fluido che sia mai stato in gara, di una bellezza ambigua, senza pari, divo/diva tra i divi/dive”.

Tornerà mai al banco dei giudici? “Solo Dio può saperlo”, ha risposto, mentre Milly Carlucci aveva parlato di un cartellino giallo che comunque non lo allontanava definitivamente dal programma. Poi l’imprevisto proprio per la finale, alla quale non ha preso parte, ma che non tifasse per Bianca Guaccero e Giovanni Pernice non è stata di certo una novità. Non sono mai stati i suoi preferiti e aveva addirittura definito come “noioso” il coach vincitore. Il giudice venezuelano si era perfino guadagnato una divertentissima imitazione da parte del nipotino di Pernice che ne replicava i giudizi più divertenti.

Il futuro dopo Ballando con le stelle

Malgrado l’infortunio che l’ha costretto in sedia a rotelle, Guillermo Mariotto ha continuato a lavorare ai tantissimi progetti collaterali dei quali si occupa abitualmente. Da amante e interprete dei balli latino-americani, ha provato per la prima volta a costruire una coreografia su Quando i bambini fanno oh di Povia, presentata a Umbertide durante il Gala della XXX edizione della rassegna di Scuola di danza dell’Umbria, con la partecipazione di oltre 200 allievi.

“Un inno alla maternità e alla paternità, al Natale, alla Nascita di Gesù e di tutti i bambini del mondo – ha raccontato all’Adnkronos Guillermo Mariotto – Un coreografia perfetta per cullarli e farli addormentare”. Sul futuro a Ballando con le stelle vige invece il più rigoroso silenzio e, a distanza di un anno dalla ventesima edizione, non sappiamo ancora se tornerà a occupare il suo posto in giuria.