Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fra i protagonisti della Milano Fashion Week 2025, Bianca Balti ha conquistato tutti con il suo nuovo look: un soft brush cut che segna la sua rinascita dopo la battaglia contro il tumore. Il debutto del nuovo taglio è arrivato su Instagram dove la modella è apparsa più bella che mai.

Il nuovo look di Bianca Balti: il soft brush cut è stupendo

Bianca Balti infatti ha raggiunto Palazzo Fendi dove ha girato alcuni video, svelando il suo nuovo look. Si tratta di un soft brush cut, conosciuto anche come soft crop, un taglio a spazzola tipicamente maschile, ma rivisitato in chiave femminile. Questo haircut infatti non ha la rigidità dei tagli da uomo, ma gioca con ciuffi morbidi, sfumature e lunghezze differenti.

Un hair look che sta benissimo a Bianca Balti e che è perfetto per valorizzare i lineamenti del suo viso. Un cambiamento d’immagine, quello della modella, che riflette in pieno anche un mutamento interiore. Segna infatti la rinascita di Bianca dopo la battaglia, durissima, con il tumore.

Bianca Balti, la rinascita dopo il tumore

Nel settembre del 2024, Bianca Balti aveva ricevuto una diagnosi di carcinoma ovarico al terzo stadio. La rivelazione era arrivata poco dopo che la modella si era sottoposta, con grande coraggio, ad una mastectomia preventiva per aver scoperto la mutazione genetica BRCA1.

“L’8 settembre dell’anno scorso mi è stato diagnosticato un tumore ovarico in stadio 3 – ha raccontato di recente la modella nella sua newsletter -. Sono stata operata due giorni dopo e ho iniziato la chemioterapia un mese dopo. Quella sequenza – la diagnosi, l’operazione, la chemio, la guarigione – ha riorganizzato la mia vita interiore. Ci ho lavorato, ho cercato di essere coraggiosa, ma non c’è mai stata l’opportunità di convivere con quello che era successo. La vita continuava a scorrere: ritorno al lavoro, una nuova medicina che mi ha fatto sentire peggio della chemioterapia per sei settimane, un viaggio in Giappone mentre ero ancora debole, compleanni da sola, lunghi periodi senza vedere il mio compagno. Quando tutto finalmente ha rallentato a giugno, il mio cervello ha fatto quello che fa il cervello dopo un sovraccarico: si è spento. Il mio corpo l’ha seguito. Ho pianto, non riuscivo ad alzarmi dal letto, mi sentivo come se mi avessero tolto la terra da sotto i piedi”.

Dopo la battaglia contro il tumore è arrivata la depressione che Bianca, come ha svelato, ha combattuto con coraggio. “Ricordo di essere stata in Sardegna e di non sapere come alzarmi dal letto – ha confidato la top model -. Ogni tentativo di divertirmi si è trasformato in una piccola delusione. Una sera sono andata nel mio locale preferito e mi sono sentita sbagliata ovunque: tutti bevevano (sono sobria), il dj metteva pezzi che non conoscevo, Matilde non era lì a ballare con me come l’anno prima. Continuavo a paragonare quest’estate a quella precedente – la migliore estate della mia vita – in cui mi sentivo libera, spensierata e forte. Quell’estate sembrava impossibile da ricreare. E dopo il cancro, la vita non è più la stessa”.