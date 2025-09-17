Bianca Balti, la verità dietro il silenzio social: “Ho avuto la depressione”

IPA Bianca Balti: ho avuto la depressione

Abbiamo sempre guardato Bianca Balti affrontare e parlare della malattia terribile che l’ha colpita un anno fa – un tumore al terzo stadio, metastatico – con ammirazione e stima: come riuscisse ad essere sempre così solare, positiva, era per noi tutti motivo di incredulità e rispetto. Dall’annuncio della diagnosi, le sue foto in ospedale, circondata da medici e infermieri, con la flebo al braccio ma sempre sorridente avevano fatto il giro del mondo. Bianca che affrontava la sentenza scrivendo “amo la vita, voglio vivere”, Bianca che rasava i suoi lunghissimi capelli senza perdere la sua luce, Bianca che anche sotto chemio non ha mai smesso di lavorare, viaggiare o documentare sui social i suoi step. Bianca che, bellissima anche pelata, ha presentato una serata del Festival di Sanremo, a febbraio 2025, stupendo ancora una volta tutti.

Poi però a giugno Bianca ha smesso di scrivere, postare, raccontare. In molti si sono chiesti la possibile ragione del suo silenzio, soffocando i peggiori pensieri. Si sapeva che stava affrontando un nuovo tipo di cura, ma quell’improvviso tacere era preoccupante.

Ieri Bianca ha rotto il silenzio tornando non sui social (“Non sono ancora pronta”) ma pubblicando un articolo su Substack e rivelando con la stessa onestà con cui aveva sempre raccontato la malattia la verità, fin dal titolo del suo post: “Perché ho smesso di usare Instagram? Perché sono stata depressa“.

“Sarò brutalmente onesta: cosa è successo quest’estate, perché sono scomparso e come sto cercando di tornare, lentamente e alle mie condizioni”.

Riportiamo per intero le sue parole: