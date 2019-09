Beverly Hills, nuovo lutto: morto l’attore Brian Turk

editato in: da

La serie tv Beverly Hills è stata colpita da un nuovo lutto. In queste ore infatti i fan hanno ricevuto un terribile notizia: l’attore Brian Turk è morto.

Sorridente e gentile, così come lo descrivevano i colleghi, aveva recitato nello show nel 1995, vestendo i panni di Tiny. Da diverso tempo combatteva contro un cancro al cervello che l’aveva costretto ad allontanarsi dal mondo dello spettacolo. Brian aveva solamente 49 anni ed era molto amato dai fan di Beverly Hills 90210. A dare la notizia del decesso è stato il manager dell’artista, pubblicando un messaggio su una pagina creata per sostenere la famiglia in questo momento difficile.

“Poco più di un anno fa al nostro caro amico Brian Turk è stato diagnosticato un cancro – aveva scritto qualche giorno fa il suo portavoce -. Essendo la persona altruista e riservata che è, Brian ha taciuto per non preoccupare la sua famiglia e i suoi amici. Purtroppo, il cancro è diventato terminale. Brian ha avuto un impatto positivo su molti di noi, c’è sempre stato lì per noi nei nostri momenti di bisogno e celebrazione”.

Poi un nuovo post in cui nella pagina veniva annunciata la morte dell’attore di Beverly Hills: “Purtroppo Brian è morto venerdì mattina per complicazioni del suo cancro – si legge -. Continua a condividere questo Go Fund Me e invieremo gli accordi funebri una volta finalizzati. Grazie per il continuo sostegno alla famiglia Turk”.

Brian Turk aveva recitato anche in altre serie tv oltre a Beverly Hills, fra cui NCSI, General Hospital e American Pie. I fan dello show ambientato a Los Angeles però non l’avevano mai dimenticato. Un destino crudele quello riservato all’attore che l’accomuna a Luke Perry.

Il Dylan di Beverly Hills 90210 è scomparso lo scorso 4 marzo a causa di un ictus a soli 52 anni lasciando un enorme vuoto nella vita di colleghi e amici. Per ricordarlo nel migliore dei modi Shannen Doherty ha accettato di entrare nel cast del reboot dello show che inizialmente aveva rifiutato.