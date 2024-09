I 40 anni sono alle porte ma Belen Rodriguez non ha di certo paura del tempo che passa. La showgirl argentina è oggi una donna risolta, una madre capace di pensare al bene dei suoi figli e soprattutto di se stessa, dopo un lungo periodo trascorso nell’incertezza più profonda. E, in questa vita che si ricalibra ogni giorno di più, è tornato a esserci anche Stefano De Martino, il papà di suo figlio Santiago. I loro rapporti sono tornati buoni dopo un po’ di tempo trascorso da separati e dopo l’ultimo addio decisamente turbolento, per il quale lei aveva sofferto moltissimo.

Il rapporto di Belen con Stefano De Martino oggi

“In realtà con Stefano De Martino pur con qualche interruzione il settimo anno l’abbiamo superato. Oggi siamo in buoni rapporti, abbiamo un figlio insieme, non si può non essere civili. È complicato stare insieme, una volta separarsi era motivo di vergogna, oggi si cambia in fretta. Sono stata bene con i fidanzati che ho avuto, ma non è facile quando hai figli da altri uomini“, ha dichiarato Belen Rodriguez prima del ritorno in tv con Amore alla prova, il suo primo programma per Warner Bros. Discovery dopo un anno di stop.

Il loro legame non si è mai spezzato davvero, soprattutto perché sono genitori di un bambino che sta crescendo rapidamente e che ha bisogno di grande attenzione, ma specialmente perché si sono voluti bene sul serio. Per molti anni, visto che sono tornati insieme per tre volte, ma adesso pare che sia veramente tutto finito. Ci avevano sperato entrambi ma, evidentemente, le cose non sono andate come avrebbero voluto. Lei sta per tornare al suo lavoro in televisione mentre lui si sta godendo il successo di Affari tuoi, che ha ereditato da Amadeus e che sta provando a condurre al massimo delle sue possibilità.

Belen compie 40 anni: “La genetica mi ha aiutato”

Il compleanno a cifra tonda è alle porte e, non casualmente, coincide con quello che sarebbe stato il suo anniversario di matrimonio con il conduttore di Torre Annunziata: “Il sogno di ogni donna è avere il fisico dei 30 anni, con la consapevolezza dell’età matura. Certo, mi dispiace vedere il corpo che cambia, la gamba che non è tonica come una volta, ma non mi lamento, la genetica mi ha aiutato“, ha spiegato, rispondendo anche in merito al suo punto di vista sull’utilizzo della chirurgia estetica: “Credo che le persone siano libere di fare ciò che ritengono opportuno per sentirsi meglio con sé stesse. Nessuno deve permettersi di giudicarle”.

E, alla soglia dei 40 anni, ammette di essere un’abile provocatrice: “Mi diverto a smuovere le acque con le mie belenate, stavo facendo una pubblicità di intimo e ci ho abbinato la mia linea di lucidalabbra, ho unito l’utile al dilettevole. In effetti era un po’ osé. Ma non credo di aver fatto male agli occhi di nessuno”. E precisa: “A me piace provocare, mi piace mostrarmi, sono egocentrica, altrimenti non farei questo lavoro. Mi piace giocare con la sensualità”. Belen è Belen, come dice lei, e su questo non abbiamo mai avuto dubbi.