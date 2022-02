Belen Rodriguez, l’ex volta pagina: la dedica misteriosa

Da Belen a Michelle, quando gli ex sono impossibili da dimenticare

Mentre Belen Rodriguez sta cercando di riprendere in mano la sua vita dopo l’ultima delusione amorosa, sembra che il suo ex l’abbia già dimenticata. Stiamo parlando di Antonino Spinalbese, che su Instagram ha condiviso una dedica misteriosa che ha fatto subito insospettire i fan.

Antonino Spinalbese, la dedica sospetta

Sebbene i due non abbiano mai confermato la rottura – a parte una battuta su Instagram della Rodriguez – non sono mai serviti annunci in pompa magna per comprendere che tra Belen e Antonino Spinalbese fosse un capitolo chiuso. A poco di più di sei mesi dalla nascita della loro piccola Luna Marì, i due si sono ritrovati più lontani che mai, con un sentimento che, sbocciato forse troppo in fretta, è appassito allo stesso modo.

Pare che a un certo punto Spinalbese fosse ancora innamoratissimo di Belen e che avrebbe fatto di tutto per riconquistarla. Secondo le indiscrezioni riportate dal settimanale Diva e Donna l’ex della showgirl argentina fino a qualche settimana fa non si era affatto rassegnato alla rottura e sembra che mandasse ogni giorno dei messaggi alla Rodriguez per salvare la loro relazione, provando a riconquistarla.

Se i pettegolezzi fossero veri o meno non è dato sapere, ma intanto pare proprio che Antonino stia voltando pagina: nella giornata di San Valentino l’hairstylist ha condiviso tra le storie su Instagram una dedica misteriosa, che ha fatto immediatamente riaccendere la curiosità dei fan. La foto di un cioccolatino è stata infatti accompagnata da due iniziali (SV) e un cuore. Si tratta semplicemente dell’abbreviazione San Valentino o di iniziali di una nuova fiamma?

Spinalbese però, nella giornata degli innamorati, ha voluto anche dedicare un post alla figlia Luna Marì: “L’amore è l’unica cosa che riusciamo a percepire che trascenda dalle dimensioni di tempo e spazio” ha scritto accanto a una serie di foto con la sua bambina. Di certo, questo è un amore che non finirà mai.

Belen Rodriguez, la sua rinascita

Mentre Antonino Spinalbese potrebbe aver voltato pagina, anche Belen sta ritrovando pian piano la serenità, mentre cerca di riattaccare i cocci del suo cuore ferito. Per la Rodriguez è un periodo di rinascita: ha accanto a lei la sua famiglia e ad aiutarla c’è l’affetto del padre di suo figlio Santiago, Stefano De Martino, che però ci ha tenuto a sottolineare che tra loro (almeno per il momento) non c’è alcun ritorno di fiamma.

“Siamo due genitori. Abbiamo un legame che va al di là del matrimonio e insieme abbiamo passato mille cose nella vita”, ha rivelato in un’intervista a Gente, infrangendo in mille pezzi il sogno di tantissimi fan della coppia che avrebbero voluto rivederli insieme.

Nel frattempo, se c’è ancora tanto da ricostruire sul versante amoroso, quello lavorativo sta regalando a Belen tantissime soddisfazioni. La showgirl argentina è infatti approdata al timone de Le Iene, insieme a Teo Mammucari, ammettendo di aver realizzato un sogno.

“Ho sempre sognato di essere come loro.(…) Essere una Iena significa stare dalla parte del più debole, di chi ha bisogno di aiuto e non sa come chiederlo. (…) È qualcosa che va oltre lo spettacolo”, ha svelato in una recente intervista.