Belen Rodriguez e Antonino: la prima romantica foto di coppia su Instagram

Belen e Stefano De Martino, storia di un amore ancora al capolinea

La storia fra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese procede a gonfie vele e la showgirl pubblica la prima romantica foto di coppia su Instagram. Dopo mesi difficili segnati dall’addio a Stefano De Martino, la showgirl ha ritrovato il sorriso con l’hairstylist. Dal primo incontro sono trascorsi pochi mesi, ma la love story è diventata da subito molto importante. Se inizialmente Belen aveva deciso di proteggere la sua privacy, un passo dopo l’altro ha iniziato a mostrare sempre di più Antonino, prima nelle Stories di Instagram e ora in un post dedicato al loro amore.

“Pasos”, ha scritto la Rodriguez, pubblicando uno scatto in cui sembra danzare in una strada con il fidanzato. Solo poche settimane fa, Belen aveva parlato per la prima volta dell’addio a Stefano De Martino e della nuova relazione con Antonino. “Sono molto serena – aveva detto -, è lecito che una famiglia, che si è rotta un po’ di tempo fa, ci riprovi. Trovo sia molto bello provarci fino alla fine. Quando le cose non vanno bisogna continuare e andare avanti, bisogna continuare a sognare. […] Io credo tanto nell’amore, ci ho sempre creduto e ci spero ancora. […] Se non ci riprovi ti resta il dubbio, con i se e con i ma non si concretizza niente. Io sono una persona che fino all’ultimo respiro da tutta se stessa. Se non avviene ciò che voglio giro i tacchi e cambio rotta però ci ho provato. In questo momento, io single? No, assolutamente no”.

Venticinque anni, una passione per la fotografia e una carriera da hairstylist, Antonino Spinalbese è entrato nella vita di Belen quasi per caso grazie all’amica del cuore di lei, Patrizia Griffini. Se la Rodriguez ha finalmente ritrovato il sorriso, De Martino è ufficialmente ancora single. Restano un mistero anche i motivi della fine della relazione anche se qualche tempo fa a parlarne era stata Maria De Filippi, amica della coppia. “Con lui ho un ottimo rapporto – aveva svelato a Gente -. So com’è fatto. La sua normalità è combinare guai, se non fa pasticci non è lui. E io so perfettamente che ogni volta che viene a trovarmi sta per farne di nuovi”. La De Filippi ha poi spiegato di aver incontrato De Martino poco prima dell’addio alla showgirl argentina. “Ti racconto della sua situazione attuale: eravamo ancora in lockdown, lui da Milano doveva andare a Napoli per iniziare la sua trasmissione in Rai e si è fermato a salutarmi a Roma. Ho pensato: ahi, ci risiamo. Abbiamo chiacchierato, mi ha parlato di lavoro, è ripartito. E poco dopo è scoppiato il caos con Belén. Avevo ragione”.