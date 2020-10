Belen studia per diventare cantante e con Antonino Spinalbese non si nasconde più

editato in: da

Novità in vista per la carriera di Belen Rodriguez? La bella argentina ha pubblicato su Instagram un video con cui ha stupito tutti i suoi fan. Sembra che la conduttrice in questo periodo si stia dedicando a una delle sue grandi passioni, quella del canto.

Sul suo profilo ufficiale ha condiviso un breve filmato in cui appare di spalle e intona le note di un bellissimo brano, seguita dal suo vocal coach che afferma “Faremo grandi cose!”. Il video è stato accompagnato dalla frase: “Studiando una delle mie canzoni preferite”.

Belen con questo video ha lasciato a bocca aperta i fan, dimostrando di avere un grandissimo talento, una voce calda e appassionata che affascina chi la ascolta. Tantissimi i commenti dei follower, che si sono complimentati con la propria beniamina. “Belu che voce”, ha commentato una fan, “Top”, ha scritto un altro utente, “Bellissima voce” ha affermato qualcun altro.

E mentre la vediamo in onda alla conduzione di Tu Si Que Vales, bellissima e professionale al fianco di Martin Castrogiovanni e Andrea Sakara, la sua vita sentimentale procede a gonfie vele, come sottolineano le sue ultime stories, dove è al fianco del suo nuovo compagno.

Infatti dopo il turbolento addio a Stefano De Martino, finalmente la Rodriguez ha ritrovato il sorriso e la serenità con Antonio Spinalbese, conosciuto grazie all’amica di sempre, Patrizia Griffini. Se in un primo momento l’argentina non aveva voluto svelare nulla di questa relazione, adesso è uscita allo scoperto, godendosi il suo nuovo amore.

La love story fra il De Martino e la showgirl sembra definitivamente archiviata: non è passata inosservata l’assenza dell’ex ballerino di Amici alla festa di compleanno della Rodriguez. Dopo le vacanze a Ibiza, il presentatore si è trasferito, in un nuovo appartamento in cui ha accolto Choco, un cucciolo di labrador.

Belen invece ha spento 26 candeline il 20 settembre festeggiando in grande stile: ha affittato una villa immersa nel verde dove ha trascorso insieme ad amici e pareti una giornata all’insegna di balli scatenati e risate. Oltre alla famiglia Rodriguez nelle foto di gruppo è stato notato anche Spinalbese, sorridente accanto alla showgril.

Belen sembra voler lasciare indietro tutti i gossip di questa estate e godersi la serenità finalmente ritrovata insieme al suo nuovo amore.