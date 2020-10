Belen Rodriguez rompe il silenzio su Stefano De Martino: le sue parole su Instagram

editato in: da

Belen Rodriguez rompe il silenzio su Stefano De Martino e su Instagram parla per la prima volta della rottura con il conduttore di Made In Sud. L’amore fra Belen e Stefano è durato, fra alti e bassi, circa sette anni. Una passione che non si è spenta nemmeno quando la coppia è entrata in crisi ed entrambi hanno vissuto altre relazioni: lui con Gilda Ambrosio e lei con Andrea Iannone.

Un anno fa il ritorno di fiamma e la sensazione che sarebbero rimasti insieme per sempre. Prima del lockdown, la Rodriguez e De Martino progettavano di avere un altro figlio. Poi l’addio, arrivato all’improvviso e un’estate in cui Belen ha cercato in tutti i modi di dimenticare l’ex marito. Lontana da Stefano, la modella ha vissuto un brevissimo flirt con Gianmaria Antinolfi, in seguito ha ritrovato il sorriso accanto ad Antonio Spinalbese. In questi mesi dopo la fine dell’amore con il conduttore, la Rodriguez non ha mai voluto svelare nulla.

Negli ultimi giorni però la showgirl, dopo aver trascorso il suo 36esimo compleanno con la famiglia e il nuovo fidanzato, ha parlato per la prima volta della sua situazione sentimentale. Sotto un post Instagram infatti è comparso il commento di un fan: “I tuoi occhi parlano, ti manca molto e si vede”, ha scritto un utente. La risposta di Belen è arrivata poco dopo. La modella non ha fatto il nome dell’ex ballerino di Amici, ma è chiaro che si riferisce a lui. “Ma chi? – ha replicato – Vedete solo quello che volete vedere! I miei occhi ridono!”.

La showgirl dunque sembra più decisa che mai ad archiviare per sempre il legame con Stefano. Di ritorno dalle vacanze trascorse a Ibiza, il presentatore si è trasferito, lasciando la casa che condivideva con la moglie per un nuovo appartamento in cui ha accolto Choco, un cucciolo di labrador. Proprio come Belen, anche De Martino si è sempre rifiutato di parlare della sua vita privata e dei motivi della fine della sua relazione. Ora la priorità per entrambi resta Santiago, il figlio nato dal loro amore, per i chiarimenti ci sarà tempo.