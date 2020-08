Belen Rodriguez, è finita con Gianmaria Antinolfi. L’ex: “Lui sta soffrendo”

editato in: da

La storia fra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi sarebbe già arrivata al capolinea. A confermarlo Mariela Ballesteros, imprenditrice argentina ed ex fidanzata di Gianmaria che avrebbe raccolto il suo sfogo. Intervistata dal settimanale Chi, la 35enne ha svelato i retroscena sulla rottura con ha showgirl. Dopo il burrascoso addio a Stefano De Martino, la Rodriguez era stata immortalata mentre si scambiava un romantico bacio con Antinolfi. La love story con l’imprenditore nel settore del lusso però avrebbe avuto vita breve.

Mariela e Gianmaria sono stati legati per 4 anni. Oggi lei, che è mamma di Santiago e Lucas, è innamorata di Andrea Celin. Qualche giorno fa però era stata immortalata in compagnia dell’ex, finito al centro della cronaca rosa per via del legame con Belen. “Abbiamo amici in comune che con il tempo sono rimasti tali – ha raccontato la Ballesteros -. Giovanni Maria, quella sera in cui ci avete fotografato, era fuori dal locale del mio ragazzo. Abbiamo chiacchierato, nessun ritorno di fiamma, ci mancherebbe, e ho notato la sua sofferenza per la fine della storia con Belen. Una semplice chiacchiera, mi ha chiesto come mai non fossi andata al suo compleanno che ha festeggiato a Capri e, al termine, ognuno per la sua strada”.

“Con Belen è già finita e lui sta soffrendo – ha confessato Mariela -. Non è un ragazzo fedele”. L’imprenditrice ha raccontato di aver raccolto le confidenze dell’ex su Belen. “Volevo assicurarmi che non ci fossero pettegolezzi su me e lui. Per il resto nel weekend so che si trovava a Capri – ha detto -. Mi risulta che non fossero insieme, però. So che la storia è finita”.

Mariela e Antinolfi si sono lasciati nel 2018 dopo diversi anni d’amore. “Lui si presenta come imprenditore del gruppo del lusso Kering. In realtà non è né imprenditore, né milionario, è un impiegato di questo colosso. Precisamente lavora per il marchio France Croco. Nulla di male, per carità, ma ne ho lette di ogni in questo periodo. La verità è questa”. L’argentina a poi parlato delle dichiarazioni di Dayane Mello, che era fidanzata co Gianmaria prima che lui incontrasse Belen. “Alla luce di tutto quello che ho visto e letto, posso dirle una cosa? Non è cambiato di una virgola dalla persona che ho conosciuto. Diciamo che anche con me ha sbagliato. Nei sentimenti non è stabile. Sono sicura di non conoscere tutta la verità sulla nostra storia, ma oggi, onestamente, poco mi importa”.

Non è ancora chiaro perché la relazione fra Antinolfi e la Rodriguez sia già terminata, ma in molti sono convinti che dietro la scelta di Belen ci sia un sentimento, ancora molto forte, per Stefano De Martino e la necessità di chiarire la situazione con lui.