Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi si sarebbero già lasciati

Sarebbe già finita la love story fra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi. La showgirl argentina, che aveva iniziato una storia d’amore con l’imprenditore dopo l’addio a Stefano De Martino, sarebbe tornata single. Secondo alcune indiscrezioni dietro la rottura ci sarebbe il legame, ancora molto forte, fra Belen e Stefano. Un amore passionale nato ad Amici, coronato dalle nozze e dalla nascita di Santiago. Poi l’addio e un ritorno di fiamma che nessuno si aspettava.

Fino a qualche mese fa la Rodriguez e De Martino sembravano felici, pronti ad allargare la famiglia con un secondo figlio. La rottura è arrivata come un fulmine a ciel sereno e non è ancora chiaro cosa sia accaduto. Di certo Belen e Stefano non hanno ancora avuto un faccia a faccia chiarificatore. Lo dimostra l’incontro, piuttosto teso, avvenuto qualche giorno fa per Santiago in cui i due non si scambiano una parola, ignorandosi.

Se De Martino ha negato con forza ogni nuovo flirt che gli è stato attribuito, Belen ha ritrovato il sorriso accanto a Gianmaria Antinolfi. Imprenditore nel settore del lusso ed ex di Dayane Mello, è stato paparazzato in compagnia della showgirl prima a Napoli poi a Ibiza. La storia però, come svela Napoli Today, sarebbe già arrivata al capolinea, complice i messaggi che la Rodriguez, ormai da giorni, sta lanciando all’ex marito. L’ultimo è una foto della luna, identica a quella pubblicata su Instagram dal conduttore di Made In Sud, in cui scrive: “Vieni con me? Ti porto dove tutto si confonde e la notte è il riflesso della luna sull’acqua, andiamo dove le ombre inventano disegni mai visti”.

“Vuole sapere se sono felice di vedere mio figlio con Belen? – aveva svelato qualche giorno fa Esmeralda Vetromile, la madre di Antinolfi-. Beh, diciamo che son un po’ stordita dal vortice del gossip in cui è finito Gianmaria. Chi se lo aspettava… E mi domando come finirà”. L’organizzatrice di eventi aveva poi risposto a Dayane Mello, ex del figlio. “Si sono frequentati per qualche settimana, ma poi è arrivata Belen: ha detto a Gianmaria che avrebbe passato qualche giorno a Capri, si sono visti, lui ha capito immediatamente che tra loro stava nascendo qualcosa e ha deciso di lasciare Dayane”.