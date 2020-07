Belen Rodriguez: la madre di Antinolfi svela i retroscena del loro legame

editato in: da

Amore sì, amore no? Riesce molto difficile stare dietro a Belen Rodriguez, in questo particolare momento della sua esistenza. La conduttrice argentina si sta godendo l’estate, cercando di lasciarsi alle spalle i problemi con l’ex marito Stefano De Martino. E, fino a qualche giorno fa, a consolarla c’era Gianmaria Antinolfi.

C’era chi scommetteva che proprio con Antinolfi, giovane imprenditore, la Rodriguez fosse ormai sulla buona strada per dimenticare i suoi problemi sentimentali. Tuttavia, non è tutto oro quello che luccica e in questo momento la relazione tra i due è ancora molto misteriosa. A dire la sua, però, ci ha pensato la madre di Antinolfi, Esmeralda Vetromile.

Al settimanale DiPiù la Vetromile ha rivelato dei retroscena sulla nascita del legame tra la Rodriguez e il figlio: una relazione non ordinaria e sotto i riflettori ma, a suo dire, verissima. Ma non solo. Ha anche confessato di essere stata lei la responsabile dell’incontro:

Belen e Gianmaria si sono conosciuti alla festa per il 35 anni di lui. Ho organizzato io quella festa, ho curato io l’organizzazione. Conoscevo il menù, la scelta della musica. E sapevo che ci sarebbe stata anche Belen.

Attenzione però a non ritenerla una cosa organizzata a tavolino: non era detto che la scintilla scattasse, ma di certo l’occasione per fare amicizia era servita. La Vetromile, inoltre, si è pronunciata anche su quanto affermato da Dayane Mello.

Quest’ultima aveva infatti redarguito Belen, facendole sapere che Antinolfi si stava frequentando anche con lei quando è scattato il bacio immortalato da Chi. La madre di Antinolfi però non ci sta, e precisa:

Dayane e Gianmaria si sono frequentati per qualche settimana. Poi è arrivata Belen. Quando Gianmaria ha saputo che avrebbe passato qualche giorno a Capri si sono visti e lui ha capito che tra loro stava nascendo qualcosa. Ha lasciato Dayane immediatamente.

Nessun piede in due scarpe, dunque. Ciononostante, la madre di Antinolfi rimane con i piedi per terra e non vuole sbilanciarsi sull’esito della relazione del figlio con la popolare showgirl. Il suo parere è piuttosto moderato:

Sono felice di vedere mio figlio con Belen? Diciamo che sono po’ stordita dal vortice del gossip in cui è finito Gianmaria. Mi domando come finirà.

Non resta dunque che stare a vedere: l’estate è ancora lunga e anche se Belen è fuggita a Ibiza senza Antinolfi non è detto che le cose non si evolveranno. E, magari, il mal di cuore della bella showgirl passerà.