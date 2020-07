Belen Rodriguez a Ibiza senza Antinolfi. E Stefano De Martino è sempre più lontano

editato in: da

L’estate di Belen Rodriguez è scandita dai ritmi del cuore. La bella showgirl argentina, come tutti sappiamo, sta vivendo dei tumulti non indifferenti a causa della fine della sua relazione sentimentale con Stefano De Martino, ex marito e padre del piccolo Santiago.

Ma andiamo per ordine: l’addio a De Martino è stato molto più sofferto di quanto si possa pensare. La Rodriguez lo ha fatto capire chiaramente, spiegando con un video su Instagram quali difficoltà stava passando. Da quel momento però, inevitabilmente, si sono scatenati i gossip.

Tra alti e bassi, tra silenzi e assensi, a De Martino è stata attribuita una relazione con Alessia Marcuzzi, che tecnicamente sarebbe persino stata causa dell’addio a Belen. La relazione, poi smentita da Stefano e persino dalla Rodriguez, non è mai stata provata e la Marcuzzi non ha neanche voluto rispondere, preferendo dare spazio ai sorrisi con il marito, che parlano da soli.

Belen, frattanto, si è avvicinata a Gianmaria Antinolfi imprenditore nel settore del lusso. A differenza degli altri flirt a lei attribuiti, Antinolfi sembrava essere l’unico certo dato il focoso bacio immortalato dai paparazzi. E c’era chi pensava che la bella conduttrice argentina stesse ritrovando la felicità.

Purtroppo però ora le cose sembrano essere cambiate: negli ultimi giorni e dopo l’appello di Dayane Mello, che avrebbe avuto una storia con Antinolfi proprio in contemporanea alla Rodriguez, la bella Belen sembra aver deciso di lasciarsi alle spalle gli uomini, fonte di delusioni, e di “fuggire” a Ibiza.

Nelle ultime ore, come si evince dalle sue stories su Instagram, la showgirl ha raggiunto l’isola spagnola e al suo fianco c’è il suo unico vero grande amore: il piccolo Santiago. Inoltre, Belen è accompagnata da una figura che in questi mesi la sta supportando parecchio, Mattia Ferrari.

Si potrebbe dire che questa vacanza a Ibiza sembra quasi segnare un momento di stop per Belen: il desiderio di respirare, di essere libera da tutto ciò che la fa soffrire, è ciò che trapela dalle immagini che la vedono dedicarsi al figlio e divertirsi, bellissima come sempre, in spiaggia o a bordo di una barca.