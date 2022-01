Belen, la dedica inaspettata a Michele Morrone su Instagram chiarisce i dubbi

Belen, che cerca l’amore vero ma sceglie fidanzati (sempre) uguali

L’amore che gravita intorno a Belen Rodriguez suscita sempre un grande interesse. E, non a caso, il video nel quale è comparsa insieme a Michele Morrone ha scatenato il pubblico, pronto a una nuova storia d’amore dopo la chiusura drastica con Antonino Spinalbese. Le immagini sono circolate velocemente ma non ci sono state conferme né smentite da parte dei diretti interessati. Almeno fino a quando lei non è intervenuta sui suoi canali social.

Belen e Michele Morrone insieme, finalmente la verità

Una dedica che non lascia troppo spazio ai dubbi, quella di Belen Rodriguez, che si sbottona su Michele Morrone in una delle sue tante Stories condivisa su Instagram. La showgirl argentina ha infatti condiviso alcune clip del più recente film di lui, L’ultimo giorno del toro, invitando i tanti follower a vederlo e apprezzarne la qualità.

“Bravissimo amico mio”: le poche parole di Belen hanno così spazzato via ogni dubbio e classificato il suo rapporto con Morrone, con il quale non ci sarebbe più di un’amicizia. La Rodriguez ha così parlato per la prima volta del suo legame con l’attore, dopo che in molti avevano sperato che tra loro due ci fosse qualcosa di più.

Dopotutto, le immagini sembravano suggerire un’intesa molto particolare, sebbene entrambi si siano limitati a tenersi per mano senza lasciar trapelare molto di più di quello che poi si è rivelato. Sul fronte Morrone, invece, tutto tace. Da parte sua, non ci sono state parole né chiarimenti in merito al rapporto con la showgirl, che ha parlato per prima con la chiara intenzione di mettere un punto alle voci che – vista la dedica – non hanno fondamento. Morrone, oltretutto, sembrerebbe legato alla ballerina di Amici di Maria De Filippi, Elena D’Amario, con la quale avrebbe un rapporto speciale ma non proprio d’amore.

La fine dell’amore con Antonino Spinalbese

Mamma di Luna Marì da luglio 2021, Belen Rodriguez si sta dedicando completamente alla famiglia e al lavoro. Inoltre, non ha mai parlato davvero della fine dell’amore con Antonino Spinalbese, il papà di sua figlia, con il quale ha interrotto i rapporti non troppo tempo dopo la nascita della bambina.

Si è addirittura parlato di un ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino, che l’ha raggiunta all’Aeroporto di Malpensa dopo il viaggio in Sudamerica, ma la vita di Belen è ora tutta concentrata sul lavoro e sui figli che segue senza l’aiuto di nessuno.

Spinalbese, invece, tornato single, si sta dedicando alla sua nuova attività e alle cure di sua figlia, che ha avuto tutta per sé nei giorni d’assenza di Belen. La fine della loro storia d’amore, apparsa perfetta nonostante si conoscessero da poco, ha sorpreso davvero tutti. Sebbene lui continui a corteggiarla e sperare in un’altra possibilità, per lei è tutto finito.

Il loro amore è sbocciato e si è evoluto in pochissimo tempo. La showgirl, rimasta subito incinta, ha perduto il primo figlio che aspettava da Spinalbese per poi concepire subito Luna, che la famiglia ha accolto con grande gioia. La crisi si è però aperta a pochi mesi dall’arrivo della piccola, determinando la fine del loro amore.