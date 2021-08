Amici, Elena D’Amario diventa conduttrice: l’indiscrezione

Una nuova vita per Elena D'Amario . Dopo i tanti anni trascorsi ad Amici di Maria De Filippi come ballerina professionista, sembra pronta a una svolta importante nella sua carriera e che potrebbe avvenire lontano dalla danza. Il luogo ideale è sempre la tv ma in un progetto ancora completamente avvolto dal mistero.

A riportare l'indiscrezione è il settimanale Vero, che rende conto della novità sul fronte D'Amario stabilendola alla conduzione di un nuovo programma televisivo. Si tratterebbe di un debutto, nonostante i tanti anni trascorsi in televisione, oltre che un modo per mettersi alla prova in qualcosa di completamente diverso dal suo ambito.

Lo show potrebbe essere destinato alla programmazione di Italia Uno e non è ancora detto che questo nuovo impegno non sia conciliabile con quello ad Amici di Maria De Filippi. Elena D'Amario potrebbe portare avanti entrambi i progetti, senza rinunciare al posto da ballerina professionista che ricopre da molti anni.

Dopo la fine del programma, Elena ha deciso di prendersi qualche mese di relax da trascorrere insieme alla famiglia. La ballerina è tornata single dopo la lunga relazione con Alessio Lapadula, che si è però interrotta senza troppo clamore. Dopotutto, la coppia ha sempre seguito la linea della riservatezza, senza darsi troppo in pasto ai gossip.

Tra le tante ballerine di Amici, la D'Amario è quella che ha raggiunto il successo maggiore e in tempi non sospetti. È volata a New York dopo aver ottenuto un contratto con la compagnia di David Parsons, di cui è diventata prima ballerina. Solo dopo aver raggiunto l'apice del successo, è tornata a "casa" per far parte del corpo di ballo del programma che l'ha lanciata.

La sua partecipazione al talent show è stata, inoltre, piuttosto singolare. Oltre che per il suo talento, Elena è ricordata per la sua storia d'amore con Enrico Nigiotti, che si è conclusa da molto tempo. Il loro legame ha fatto sognare i tantissimi telespettatori del programma, che hanno tifato per loro fin dai primi momenti. Dopo molti anni, i due si sono rincontrati tra i corridoi della scuola ricordando anche il gesto compiuto da Nigiotti, che ha lasciato il programma in favore della sua fidanzata.