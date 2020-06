Belen, la dedica dopo la separazione: “Per non perderti”

editato in: da

Sono giorno complicati e difficili, per Belen Rodriguez, dopo la separazione sofferta da Stefano De Martino, e ancor più, dopo la pubblicazione del suo video-messaggio su Instagram, necessario a far chiarezza e fermare le illazioni e il gossip compulsivo nati dopo l’allontanamento del ballerino dalla loro casa.

Da quel giorno, anche se verso la showgirl ci sono state innumerevoli dimostrazioni di affetto e solidarietà, complice il coraggio dimostrato nel mettersi a nudo e la sincera sofferenza che traspariva dalle sue parole, il gossip non si è placato, anzi. “Stefano l’ha tradita”, “Belen sta già con un altro” (poi rivelatosi un suo caro amico, gay), “Il fratello Jeremias e la madre Veronica la difendono e attaccano Stefano”.

Belen ha proseguito a postare foto della sua vita quotidiana, insieme a Santiago, agli amici e affetti più intimi, focalizzando l’attenzione su quello che in questo momento le sta più a cuore: la serenità del figlio e della sua famiglia.

Sabato però, la showgirl ha pubblicato un post che sembra essere una tenera dichiarazione, quasi un tendere la mano verso una riconciliazione. Si tratta di un estratto da una bella poesia, scritta da lei, con parole piene di significato e, probabilmente, indirizzate a qualcuno in particolare.

“Lascia la tua impronta. Lascia la tua impronta, per Te, per non perderti. Per i coraggiosi, per i puri, per i sinceri, per gli autentici…”. scrive Belen. Sui media sono scattate immediate le congetture e (nuove) illazioni. Noi siamo certo che il messaggio abbia raggiunto il destinario voluto. E auguriamo a Belen di ritrovare la meritata serenità.