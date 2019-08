Barbara D’Urso annuncia il ritorno su Instagram: quando inizieranno i suoi programmi

editato in: da

L’estate ormai è finita e Barbara D’Urso è pronta a tornare in tv. Ad annunciarlo è stata la stessa conduttrice che su Instagram ha svelato di essere pronta a rimettersi al lavoro.

L’ultima stagione televisiva è stata piuttosto impegnativa per la D’Urso, ma anche ricca di soddisfazioni. La presentatrice ha guidato ben quattro programmi, portando a casa ascolti altissimi e vincendo la sfida di Live – Non è la D’Urso, un nuovo show in prima serata. Complice il caso Mark Caltagirone, che ha saputo gestire molto bene, Barbara ha battuto ogni record, conquistando il cuore del pubblico.

Ora l’attende un’altra stagione televisiva ancora più emozionante. La conduttrice infatti non ha voluto rinunciare alla guida di Domenica Live, formate che cucito su di lei, accettando di condurre due programmi uno dietro l’altro (Live – Non è la D’Urso è stato spostato la domenica sera). Una vera e propria sfida che Barbara è pronta a raccogliere con la consueta grinta.

Ma quando inizieranno i suoi programmi? Su Instagram la 62enne ha salutato la villa di Capalbio in cui ha trascorso l’estate con gli amici, fra tuffi in piscina, gite in campagna e tanto divertimento. Con lei non solo i figli Giammauro ed Emanuele Berardi, ma anche diversi amici fra Giovanni Ciacci, Alessandro Di Sarno, Eva Grimaldi, Imma Battaglia e ovviamente Filippo Nardi.

L’ex gieffino e la conduttrice hanno uno splendido rapporto, fatto di complicità e scherzi, tanto che spesso i fan hanno ipotizzato una relazione fra i due. Una love story che è stata smentita anche dalla stessa D’Urso che ora è intenzionata a concentrarsi solo sulla carriera.

Il 9 settembre infatti sarà nuovamente in tv per inaugurare una lunghissima stagione di Pomeriggio Cinque, giunto ormai alla 12esima edizione, in seguito sarà la volta di Domenica Live e Live – Non è la D’Urso che debutteranno il 15 settembre.