Barbara D’Urso, dopo la Balivo ospiterà Morgan e la madre

La lite tra Morgan e Bugo fa sicuramente parte dell’eredità della settantesima edizione del Festival di Sanremo. Dopo oltre una settimana si parla ancora della presa di posizione dell’ex leader dei Bluvertigo, e sono in tanti a voler sentire la sua versione. Barbara D’Urso, nello specifico, è stata la prima ad accoglierlo.

Ospite nel corso della prima puntata di Live – Non è la D’Urso dopo Sanremo 2020, il cantante, all’anagrafe Marco Castoldi, è intervenuto dopo aver messo da parte un dissidio con Barbara D’Urso, contro la quale si era scagliato in passato dopo una mancata ospitata.

Nel salotto della D’Urso, Morgan aveva accusato Bugo di mancanza di rispetto e aveva riportato, inoltre, di aver subito violenze fisiche dal manager dal compagno d’avventura sanremese, Valerio Soave. Da qui in poi, è stato un turbinare di dichiarazioni: Bugo, già ospite a Domenica In, ha poi parlato a Rolling Stones, mentre il manager Valerio Soave si è affidato alla stampa.

Insomma, la lite si è trasformata in un vero caso mediatico, ripreso da tutte la trasmissioni possibili. Quello più chiacchierato, però, è stato Vieni da Me di Caterina Balivo. La conduttrice ha dapprima ospitato il è direttore d’orchestra Simone Bortolotti e poi il cameraman Gilles Rocca.

Nel corso dell’ospitata di Bortolotti era intervenuta, per telefono, anche la madre di Morgan, Luciana Colnaghi, che oltre a dire la sua aveva spiegato che tra lei e il figlio c’erano delle vecchie ruggini che lei aveva impellente bisogno di sanare.

Da qui, l’idea della Balivo: un incontro dal vivo tra l’ex leader dei Bluvertigo e la madre. La reunion dal taglio emozionale, avvenuta all’esterno degli studi Rai di Milano in Corso Sempione, è stata mandata in onda durante Vieni da Me e tra le affermazioni accorate della Colnaghi e la presa di posizione del figlio, molti hanno rivisto nello stile del servizio proprio quello di Barbara D’Urso.

Poteva la conduttrice di Pomeriggio Cinque e Live stare semplicemente a guardare? Ovviamente no: la D’Urso ha infatti ha annunciato che Morgan tornerà domenica 16 febbraio nel suo salotto e che, insieme a lui, ci sarà proprio la mamma Luciana.

Morgan affronterà le cinque sfere e poi dialogherà con la madre. Insomma, sembra che Barbara abbia voluto riprendersi i suoi spazi e, soprattutto, i suoi argomenti. Con buona pace della bella Caterina.