Bugo, rivincita su Morgan dopo Sanremo. E svela il significato di Sincero

La lite tra Bugo e Morgan sta ancora tenendo banco: sono passati diversi giorni da quando la loro avventura al Festival di Sanremo si è conclusa, eppure i due cantanti continuano, in un modo o nell’altro, a dire la loro e a lanciarsi delle frecciatine che non passano certo inosservate.

Ma andiamo per ordine: per chi si fosse perso l’evento più chiacchierato di Sanremo 2020 è importante sapere che tra i due le cose sono precipitate durante la terza serata del Festival. Morgan si sarebbe infatti adirato perché Bugo aveva – a suo dire – rovinato Canzone per te, portata dai due come brano da far giudicare all’Orchestra nel corso della serata dedicata alle cover.

La vendetta si è però consumata durante la quarta serata: prima di salire sul palco i due avevano litigato e, una volta in scena, Morgan ha eseguito una versione riveduta e corretta della canzone Sincero, finalizzata ad attaccare il suo compagno d’avventura. Il risultato? L’abbandono del palco da parte di Bugo e la conseguente squalifica del duo.

Da quel momento è stato un alternarsi di dichiarazioni, conferenze stampa e ospitate, dove entrambi hanno detto la loro accusandosi a vicenda. Tuttavia, adesso le cose sembrano volgersi al meglio per Bugo, il quale si sta prendendo una grande rivincita: stando a quanto riportato da Rolling Stones il suo album è uno dei più venduti in Italia.

Il cantante, intervistato proprio dalla prestigiosa rivista musicale, ha voluto inoltre rivelare il significato di Sincero. Un’interpretazione che, però, sembra sempre rimanere sul filo della frecciatina a Morgan:

Con Sincero racconto lo scarto tra le nostre ambizioni e la realtà. Poi arriva il ritornello che con quel volevo, verbo al passato, che smaschera la caduta del sogno. Adesso in particolare penso che il senso della canzone, comunque, sia uno: bisogna accettare che non tutti i sogni si possono avverare, l’importante è conservare la propria sincerità, essere ciò che si è.

Con queste parole, insomma, sembra che Bugo risponda alle accuse di Morgan, che continua a sostenere che il collega gli abbia nascosto delle verità e abbia tramato alle sue spalle. In più sembra sottolineare che l’ex leader dei Bluvertigo dovrebbe accettare i fatti e che, forse, le cose non potevano andare come lui davvero voleva. Arriverà un’altra risposta da parte di Morgan?