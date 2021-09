Ballando, Antonella Clerici dice no a Milly Carlucci

editato in: da

C’è enorme stima tra Milly Carlucci e Antonella Clerici. Tanto grande è la voglia di lavorare insieme, che la padrona di casa di Ballando con le Stelle non ha nascosto di avere un grande desiderio: quello di vedere l’amica partecipare al suo show. La presentatrice di È sempre mezzogiorno, però, non lascia spazio a speranze: il suo è un no deciso, almeno per il momento.

Dopo Arisa e il campione olimpico Marcell Jacobs, tra i più grandi sogni di Milly Carlucci c’è quello di poter vedere Antonella Clerici in pista nel suo storico programma. Con gli addii di Raimondo Todaro, avvenuto in maniera piuttosto burrascosa, e di Veera Kinnunen, incinta, sarebbe stata proprio una grande gioia per la conduttrice averla in trasmissione, anche solo come ‘ballerina per una notte’.

Nonostante la ormai nota caparbietà di Milly Carlucci, che difficilmente si arrende quando non riesce a realizzare i suoi piani e le sue idee, questa volta si è però trovata di fronte ad un deciso ed irremovibile no che, almeno per quest’anno, difficilmente potrà cambiare.

Antonella Clerici, intervistata da Gente, ha infatti annunciato che non farà parte in alcun modo del cast di Ballando con le Stelle. Pur provando grande ammirazione per Milly Carlucci e apprezzando il programma, infatti, ha deciso di dedicarsi esclusivamente ai suoi progetti, tra cui la conduzione di È sempre mezzogiorno, a se stessa e alla sua famiglia. Ogni altro impegno è al momento escluso.

Inoltre, quello a Milly Carlucci, non è l’unico ‘no’ di Antonella Clerici. Da tempo, infatti, è felicemente innamorata di Vittorio Garrone, tanto che si vociferava di un imminente matrimonio. Niente di più falso. La conduttrice, infatti, non ha intenzione, almeno per il momento, di fare il grande passo verso l’altare e di pronunciare il fatidico sì.

Antonella e Vittorio, per ora, sono felici anche senza la fede al dito e non hanno programmato di sposarsi. Le nozze “non sono nei nostri piani, ma non le escludiamo”. Di una cosa, però, è sicura. Semmai il matrimonio verrà celebrato, sarà fatto con la massima discrezione: una festa intima, con pochi invitati, e resa nota solo quando sarà finita.

Insomma, Antonella non vuole in alcun modo sconvolgere gli equilibri che ha costruito nella sua vita. È estremamente concentrata sul suo lavoro e sulla sua famiglia. Su Ballando con le Stelle e le nozze con Vittorio resterà a lungo della stessa idea?