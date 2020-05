Antonella Clerici, proposta di nozze vicina: la promessa di Vittorio Garrone

editato in: da

La complicità tra Antonella Clerici e il compagno Vittorio Garrone è evidente. I due, che sono legati da un forte sentimento da anni, sembrano proprio essere fatti l’uno per l’altra, tanto che le nozze sembrerebbero ormai essere alle porte.

Antonella e Vittorio vivono sotto lo stesso tetto da diverso tempo, in un atmosfera molto suggestiva. I due, infatti, hanno una casa in un bosco ad Arquata Scrivia, dove la Clerici si è trasferita per amore. Una scelta azzardata ma che, alla fine, si è rivelata giusta. Negli ultimi giorni, con la coppia, hanno abitato anche due dei tre figli di Garrone. Insomma, vera e propria prova di famiglia allargata che è andata a buon fine:

Vivo in campagna e la casa è una specie di fattoria. Ci sono cavalli, cani, cinghiali, cervi e cerbiatti. Ho passato questo periodo – ha, poi, aggiunto Antonella – con la mia famiglia allargata, con mia figlia Maelle e ci sono anche due figli di Vittorio, Luca e Beatrice. È stato bello e non era scontato.

Non sembra mancare proprio nulla, quindi, alla Clerici e Garrone. Ed è proprio per questo che le nozze sembrerebbero essere alle porte. A confermalo, come sottolinea la rivista Gente, proprio Vittorio che, in una lunga intervista a Domenica In si è detto geloso e si lasciato andare ad un dettaglio che rivela quando ha intenzione di chiedere la mano alla sua Antonella:

La sorpresa arriverà, come sboccia la primavera arriverà anche una richiesta.

La proposta di nozze da parte di Vittorio ad Antonella potrebbe, quindi, arrivare da un momento all’altro. Nessun dubbio, invece, sulla risposta che darà la Clerici che, più volte, ha ammesso di sentirsi fortunata ad aver incontrato un uomo come Garrone. Non ha, inoltre, dubbi che questo amore è destinato a durare per sempre:

Sono convinta che lui è l’uomo con cui non solo invecchierò, ma che non lascerò mai.

Antonella Clerici, al fianco di Vittorio, appare serena e felice. I suoi numerosissimi fan e gli appassionati di gossip non vedono l’ora di poterla vedere convolare a nozze e, soprattutto, di conoscere la data del matrimonio con Garrone. Saranno presto soddisfatti?