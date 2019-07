Antonella Clerici chiude il ristorante. Lei si consola con Garrone su Instagram

editato in: da

Antonella Clerici: amore, figlia, carriera

Antonella Clerici ha deciso di chiudere il ristorante aperto nel 2015.

Periodo nero per la presentatrice che dopo l’esclusione dei palinsesti Rai, è costretta a rinunciare anche alla sua attività di imprenditrice della ristorazione. Antonellina infatti ha chiuso i battenti di Casa Clerici, il locale aperto 4 anni fa al Centro Campania di Marcianise. Stando a quanto riporta 361 magazine, il ristorante non avrebbe retto il cambio di gestione.

In un primo tempo, era la Clerici a occuparsene personalmente. Ma poi ha lasciato ad altri il compito. Risultato? Cucina scadente e prezzi altissimi, almeno da quanto si legge in alcuni commenti di TripAdvisor.

La presentatrice non commenta la notizia, così come non si è esposta sulle voci di una sua probabile conduzione di Miss Italia che quest’anno ritorna sulla Rai.

Antonellina preferisce rilassarsi con la famiglia, in particolare con la figlia Maelle e il compagno Vittorio Garrone. Proprio a lui e al loro amore è dedicato uno degli ultimi post sul suo profilo Instagram.

La conduttrice ha condiviso una foto di loro due, di schiena, abbracciati, mentre camminano in una strada di campagna dell’Alta Normandia e commenta: “Noi e i nostri abbracci ❤️”. Lo scatto suscita il plauso dei fan e in centinaia di migliaia hanno messo “like”.

Qualcuno scrive che la Clerici è un ricordo indelebile:

Per sempre sei e rimarrai un bellissimo ricordo per tutte quelle mamme e nonne e donne di ogni età che ti hanno seguita per una vita alla prova del cuoco!A volte è vero si ha bisogno di cambiare palinsesti o persone ma ci sono alcune cose che a prescindere da tutto ti apparterranno per sempre ….la prova del cuoco ERI TU!!!CIAO ANTONELLA TI RIPORTO UN PENSIERO DELLA MIA MAMMA ANCHE SE NON TI CONOSCO !

Un messaggio dolcissimo che dimostra quanto Antonella sia amata dal suo pubblico. Di certo, la presentatrice lotterà per non essere solo un ricordo ma per ritornare quanto prima in tv, in Rai o da un’altra parte, come ha promesso in una recente intervista.

E ora forse con la forza dell’amore e dell’affetto supererà questo momento difficile.