Ballando, Milly apre alla De Filippi e ammette l’invito alla D’Urso

Ballando con le Stelle 2021, il cast completo

Mancano ormai pochissime ore all’inizio della sedicesima edizione di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci è pronta ad aprire le danze e ad accogliere in pista il cast strepitoso che ha selezionato per intrattenere e stupire il pubblico che da anni la segue con costanza a e affetto. E, proprio poco prima della partenza, ha svelato alcuni dettagli sullo show.

Ballando, il grande successo di Milly Carlucci

Non ci sono dubbi, Ballando con le Stelle è uno dei più grandi successi di Milly Carlucci. Allo show, la conduttrice si è sempre dedicata con grande dedizione dando la sua riconoscibile impronta e facendosi carico, insieme allo staff, dei problemi che nel tempo sono sorti.

È apparso evidente non solo nella scorsa stagione, segnata dall’emergenza sanitaria, ma anche in questa che sta per iniziare. Già prima della partenza, infatti, la Carlucci ha dovuto far fronte ad imprevisti e ad improvvisi abbandoni che rischiavano di dare un duro colpo allo show. Con la gravidanza di Veera Kinnunen e l’addio di Raimondo Todaro, se ne sono andati infatti due dei protagonisti indiscussi di Ballando.

La Carlucci, però, non si è lasciata abbattere e, con testardaggine, ha trovato il modo di stupire ancora una volta il suo pubblico. Ed ecco che, così, è riuscita a creare un cast interessantissimo, riuscendo a convincere ad accettare la sua proposta ad Arisa, che arriva in Rai dopo l’esperienza da insegnante di canto ad Amici, e il campione olimpico Marcell Jacobs.

Ci saranno, poi, anche Morgan, Al Bano, Fabio Galante, Sabrina Salerno, Valeria Fabrizi, Federico Lauri (in arte Federico Fashion Style), Bianca Gascoigne, Mietta e Andrea Iannone. Ma questi non sono solo gli unici nomi che Milly ha preso in considerazione. Il suo desiderio è quello di portare nello show anche alcune sue note ‘rivali’.

Ballando, Milly invita Barbara D’Urso e apre alla De Filippi

Durante la conferenza stampa di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha ammesso di non aver escluso la partecipazione al programma di Maria De Filippi. La conduttrice, professionalmente parlando, è sempre stata sua rivale, ma le due sono unite da una profonda stima.

La Carlucci, inoltre, ha rivelato di aver in passato già invitato un’altra nota conduttrice: Barbara D’Urso. Per il futuro, quindi, non esclude di poterla avere nel programma, anche solo come Ballerina per una notte: “Perché non invitarla un’altra volta?”.

Tra le altre star Mediaset che la Carlucci vorrebbe vedere a Ballando con le Stelle anche Gerry Scotti e Alessia Marcuzzi. Con quest’ultima ci sono state dei contatti per averla come concorrente, ma è stato impossibile raggiungere un accordo per via dei suoi impegni. La Carlucci, però, è famosa per la sua caparbietà. Riuscirà a convincere i suoi colleghi?