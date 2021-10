Ballando, primi problemi per Al Bano: è costretto a cambiare maestra

Ballando con le Stelle, aspettando la finale: chi sono le coppie che si giocano la vittoria

La nuova edizione di Ballando con le stelle non è ancora iniziata e sono iniziati a sorgere i primi problemi per Al Bano. L’artista di Cellino San Marco, che si è finalmente deciso a prendere parte al programma dopo tanti anni, si è trovato di fronte all’infortunio della sua maestra, Oxana Lebedew. La ballerina si è fatta male al piede e, per questo, impossibilitata a prendere parte alle prime puntate dello show.

Ballando con le stelle, la situazione di Al Bano

A metterlo al corrente della situazione è stata Milly Carlucci, che si è presentata direttamente in sala prove per aggiornarlo sulle condizioni della sua maestra. La richiesta, ripresa da La Vita In Diretta, è stata molto chiara: “Oxana si è infortunata. Purtroppo per un ballerino il piede è una cosa fondamentale e lei c’ha questo infortunio a un metatarso. Allora adesso io ti devo chiedere se tu vuoi che noi cambiamo la tua maestra. E me lo devi dire tu se vuoi cambiare o se invece preferisci rimanere con lei, perché questa è una scelta importante e io ti devo offrire la possibilità di avere una persona che non abbia un problema come ce l’ha lei”.

La decisione ultima è stata quindi rimessa ad Al Bano, che potrebbe anche decidere di tenere la sua maestra e di ballare a ritmo ridotto per non comprometterne l’infortunio al piede. La prima puntata di Ballando è prevista per il 16 ottobre 2021 ed è solo in quel momento che si conoscerà la decisione finale dell’artista pugliese, alla sua prima esperienza nel talent riservato alle celebrities.

Ballando, la nuova edizione senza molti volti noti

L’appuntamento con Ballando con le stelle si è rinnovato dopo molti anni successo, nonostante Milly Carlucci abbia dovuto far fronte alla perdita di molti volti noti del programma. Il primo ad andare via è stato Raimondo Todaro, che ha annunciato la sua decisione prima di comunicarla alla diretta interessata per approdare ad Amici di Maria De Filippi, quindi Ornella Boccafoschi e Veera Kinnunen, che sono in attesa di un bambino. Per Simone Di Pasquale, invece, sarà l’ultimo anno come maestro di ballo.