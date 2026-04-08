Aubrey Plaza aspetta il suo primo figlio, una “bellissima sorpresa” dopo il lutto

Nessun annuncio ufficiale, ma è ormai certo: l'attrice Aubrey Plaza è in dolce attesa del suo primo figlio, dopo il tragico periodo segnato dal lutto

IPA L'attrice Aubrey Plaza

L’attrice Aubrey Plaza è in dolce attesa del suo primo figlio. La notizia, confermata in esclusiva a People, ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo, portando un’ondata di gioia immensa per una donna che ha saputo affrontare il buio con dignità rara. Per Aubrey Plaza, questa gravidanza è molto più di una semplice “prima volta”, ma una “bellissima sorpresa” che arriva dopo un periodo segnato profondamente dal dolore e dalla perdita.

L’annuncio più bello dopo tanto dolore

Non è facile parlare di gioia quando si è conosciuto l’abisso, ma Aubrey Plaza ci insegna che la vita sa sempre come stupirci. La conferma della sua dolce attesa arriva, infatti, a poco più di un anno dalla tragica scomparsa dell’ex marito, il regista Jeff Baena, venuto a mancare nel gennaio dello scorso anno. Un evento che aveva lasciato l’attrice immersa in quello che lei stessa aveva descritto come un “oceano gigante di orrore”.

In una commovente intervista rilasciata nel podcast dell’amica Amy Poehler, l’attrice aveva parlato del lutto come di una “lotta quotidiana”. Usando la metafora del film Misteri dal profondo, aveva descritto la sensazione di camminare sull’orlo di un abisso, cercando di non lasciarsi trascinare giù dai “mostri” del dolore.

Oggi, quel periodo sembra ormai superato. Fonti vicine alla coppia hanno raccontato a People quanto Aubrey Plaza e il compagno Chris Abbott, suo collega, si sentano “fortunati” per questo arrivo inaspettato. Non è facile accogliere la bellezza quando il cuore porta ancora i segni di una tempesta, ma anche per i fan di The White Lotus, di cui è protagonista, vederla oggi così radiosa è il regalo più bello.

Chi è il compagno Chris Abbott?

Come anticipato, al fianco dell’attrice c’è il collega Christopher “Chris” Abbott, attualmente impegnato a Broadway in Death of a Salesman. La loro storia affonda le radici in una stima professionale profonda: hanno lavorato insieme nel 2020 nel film Black Bear e più recentemente a teatro, nel revival di Danny and the Deep Blue Sea.

Proprio la condivisione del palcoscenico e del set sembra aver favorito un legame che, via via, è andato oltre la recitazione. La coppia ha sempre scelto la via della riservatezza, ma ai più attenti non erano sfuggiti i loro sguardi complici durante le rare apparizioni pubbliche, come alla New York Fashion Week dello scorso febbraio.

“È stata una bellissima sorpresa dopo un anno così intenso dal punto di vista emotivo, si sentono molto fortunati”, ha dichiarato a People una fonte anonima vicina alla coppia.

I look per nascondere il pancino

E a proposito di Fashion Week, Aubrey Plaza da amante della moda non ha rinunciato alle passerelle. E, proprio grazie alla moda, è riuscita a proteggere la propria privacy, prima di condividere con il mondo la notizia della gravidanza. Pensiamo alla sfilata di Loewe alla Paris Fashion Week dello scorso marzo, in cui era apparsa splendida in una giacca di pelle oversize che nascondeva abilmente le forme, abbinata a un caldo maglione rosso.

Getty Images

Pochi giorni dopo, alla sfilata di Lacoste aveva optato per un look più sbarazzino, indossando una polo rossa morbida e una minigonna, spostando l’attenzione sulle gambe e mantenendo il segreto del pancione ancora per un po’. Scelte di stile mai banali, che oggi rileggiamo come un atto d’amore e protezione verso quella “bellissima sorpresa” che porta in grembo.