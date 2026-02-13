Achille Lauro, collaborazione d’eccezione in 4U EP di Capo Plaza: le canzoni

Ufficio stampa/IPA Capo Plaza e Achille Lauro

Capo Plaza ha scelto il giorno prima di San Valentino per regalare al suo pubblico 4U EP, progetto nuovo di zecca che vanta la collaborazione d’eccezione con Achille Lauro. I due artisti si incontrano per la prima volta nel brano + a Nulla, dando vita a un dialogo tra anime inquiete che cercano la salvezza nell’amore.

Un mix di stile e sentimento

Vederli insieme è un bel colpo di scena per i fan dei due artisti. Da una parte il rapper Capo Plaza, pseudonimo di Luca D’Orso, che con questo EP mette a nudo il suo lato più fragile e riflessivo, e dall’altra Achille Lauro, il “dandy” della musica italiana che trasforma ogni nota in poesia metropolitana e che presto vedremo come co-conduttore sul palco di Sanremo 2026.

Il brano + a Nulla mescola la trap melodica con quel tocco di rock-glam d’autore che è ormai il marchio di fabbrica di Lauro, dando vita al racconto di un viaggio tra le luci della notte e la solitudine del successo. Se Plaza racconta la voglia di riscatto e la dolcezza di aver trovato una compagna capace di curare le sue ferite, il suo ospite aggiunge parla dell’amore come di un “tormento necessario”.

4U EP, sette canzoni tutte da scoprire

Capo Plaza ha definito questo lavoro come un “regalo” per chi ha bisogno di sentirsi compreso nei momenti di buio. Niente banger aggressive da club, ma sette canzoni sincere prodotte da un team d’eccellenza composto da AVA, MARRAMVSIC e Finesse:

Cose più grandi di me;

X Sempre;

Rivincita;

Resta ancora un po’;

4U;

Ti fidi di me;

+ a Nulla (feat. Achille Lauro).

Il progetto si si apre con una traccia che parla del peso della fama e delle responsabilità che arrivano quando meno te le aspetti, proseguendo poi con una riflessione sulla durata dei rapporti in un mondo che corre troppo velocemente. Con Rivincita si passa, poi, al racconto di chi ce l’ha fatta, restando fedele a se stesso e ai propri valori.

Resta ancora un po’ è il singolo che ha anticipato il progetto, una dedica alla donna che gli è stata accanto, seguito dalla title track che dà il nome all’intero EP, un messaggio per i suoi fan più affezionati. La penultima traccia scava nel profondo del concetto di fiducia e protezione reciproca, mentre nel gran finale con Achille Lauro l’amore è al centro, descritto come l’unica medicina contro l’alienazione del mondo di oggi.

Dal cubo di ghiaccio al vinile col cuore

Il rapper non ha lasciato nulla al caso, trasformando anche il lancio di 4U EP in un vero e proprio evento. Per annunciare il progetto, ha fatto installare a Milano, precisamente in largo La Foppa (vicino corso Garibaldi), un enorme cubo di ghiaccio alto due metri, sul quale sono stati incisi i titoli dei brani in tempo reale.

Ma la vera chicca per i collezionisti e le collezioniste è l’edizione limitata del vinile rosso, andata sold out in pochi minuti: Capo Plaza ha voluto rendere ogni copia unica, dipingendo personalmente un piccolo cuore su ognuno. “4U EP è dedicato alle persone, in particolare alle persone che ami. L’ho pensato come la classica scatola di cioccolatini che si regala, solo che è in formato musicale. È un progetto dedicato all’amore: sembra scontato, ma secondo me al mondo d’oggi ce n’è troppo poco e si sottovaluta sempre”, ha detto.

Menzione speciale anche per il videoclip di Resta ancora un po’, ambientato tra paesaggi innevati e che il rapper pronto a ricominciare dopo aver affrontato il gelo delle sue ferite interiori. La neve come metafora di un passato immobile e lontano, su cui oggi brilla una nuova consapevolezza.