Chi era Jeff Baena, il marito dell’attrice Aubrey Plaza

Fonte: IPA Aubrey Plaza e Jeff Baena

Jeff Baena aveva solo 47 anni quando è stato trovato senza vita nella sua casa di Los Angeles. Appresa la notizia, la moglie Aubrey Plaza si è chiusa in un doloroso silenzio, mentre gli appassionati di cinema non hanno potuto fare a meno di ricordare con affetto la carriera di un regista che è stato molto amato, nonostante la giovane età. Quello tra Baena e Plaza è stata una relazione sentimentale ma anche lavorativa, che li ha visti l’uno al fianco dell’altra fino alla tragica fine del regista.

La carriera di Jeff Baena

Scrittore e regista indipendente, Jeff Baena si era laureato alla NYU Tisch Film School. Poi, trasferitosi a Los Angeles per intraprendere una carriera nel mondo dell’intrattenimento, ha avuto la possibilità di lavorare come assistente di produzione per Robert Zemeckis e come assistente al montaggio per David O. Russell. “Penso che sia raro avere così tante opportunità come quelle che ho avuto io. Sono stato fortunato e ne sono sicuramente grato – aveva detto in un’intervista a Reel Talker nel 2022 -. Amo i film e amo fare cinema. Lo celebro e spero che anche i registi più giovani e nuovi abbiano la possibilità di esprimersi”.

Baena è conosciuto principalmente per due titoli eccentrici e di grande successo. Il primo è The Little Hours, una commedia dark ambientata in un convento del 14esimo secolo e uscita nel 2017, per realizzare la quale si era ispirato al Decameron di Boccaccio, uno dei grandi classici della nostra letteratura. Del resto Baena sin da giovane aveva coltivato una particolare passione per il Medioevo e il Rinascimento.

In The Little Hours il regista ha diretto proprio la donna che stava al suo fianco ormai da anni, l’attrice Aubrey Plaza, protagonista anche dell’altra opera di successo di Baena. Parliamo di Life after Beth – L’amore ad ogni costo, una commedia romantica a tema zombie che è uscita nel 2014. Ma non sono gli unici film della carriera di Baena in cui ha lavorato con la moglie: di recente la coppia aveva collaborato alla serie comica Cinema Toast e anche al film Spin me round – Fammi girare.

Il regista ha anche collaborato alla sceneggiatura del film I heart huckabees – Le strane coincidenze della vita con un cast stellare – Dustin Hoffman, Lily Tomlin e Jude Law – e a quella della commedia drammatica Joshy, che ha anche diretto.

L’amore con Aubrey Plaza

Jeff Baena e Aubrey Plaza si erano conosciuti nel 2011 e da quel momento avevano fatto coppia fissa, arrivando a sposarsi con una cerimonia intima e privatissima nel 2021. Era stato lo stesso regista a raccontare del loro amore in un’intervista concessa a People, sottolineando come la pandemia di Covid avesse in qualche modo contribuito a rafforzare il loro rapporto: “Siamo stati in quarantena per mesi e mesi come tutti gli altri. E ci siamo divertiti. Penso che, ovviamente, a parte tutte le cose catastrofiche che stanno accadendo nel mondo, solo a livello personale, a livello di relazioni, sia stato bello essere costretti a stare nello stesso posto per così tanto tempo”.

E ancora nell’intervista a Reel Talker nel 2022, aveva aggiunto: “È fantastica. Lavorerei con lei se non fosse mia moglie, ma per fortuna lo è. Avere quel tipo di abbreviazione e quel tipo di connessione è incredibile… Le opportunità di creare insieme e fare qualcosa di creativo in cui siamo entrambi soddisfatti, quanto è raro”.

Come è morto Jeff Baena

La notizia della morte di Jeff Baena si è diffusa sabato 4 gennaio ma, stando a quanto riporta la CNN, sarebbe avvenuta la sera del venerdì. Il regista è stato trovato senza vita nella sua casa di Los Angeles e, purtroppo, quasi immediatamente le autorità e i medici accorsi sul posto hanno ipotizzato che si potesse trattare di un suicidio. Una notizia devastante per la moglie Aubrey Plaza, che non ha rilasciato alcun commento, e per il resto della famiglia, la madre Barbara Stern e il padre Scott Baen insieme al fratello Brad Baena, la matrigna Michele Baena e il patrigno Roger Stern, e ancora i fratellastri Bianca Gabay e Jed Fluxman.