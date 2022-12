Arisa, il look retrò che ci piace: minidress, tacchi alti e make up coloratissimo

Fonte: Ansa Arisa

Arisa non smette mai di stupire, e continua a sorprenderci con i suoi outfit e le sue scelte in fatto di moda audaci e inattese. La cantante lo ha fatto ancora una volta mostrando il suo ultimo look su Instagram. Ospite della trasmissione Bar Stella, condotta da Stefano De Martino, Arisa si è presentata con uno stile dal sapore retrò curato nei minimi dettagli.

Arisa, il look dal sapore retrò che ci ha fatto impazzire

Al Bar Stella di Stefano De Martino si è presentata una nuova cliente: si tratta di Arisa, che ci ha regalato una splendida esibizione sulle note di Carosone. E se da un lato a lasciarci a bocca aperta è stato il suo innegabile talento, dall’altro è stato impossibile non notare le scelte (azzeccatissime) di stile che ci ha riservato per la sua apparizione su Rai 2.

La cantante infatti aveva anticipato il suo look dal sapore retrò su Instagram, raccogliendo consensi e complimenti da parte dei suoi follower. Per l’occasione ha scelto di indossare un minidress nero con una fila di bottoncini e con colletto e polsini bianchi, che ha reso originale e divertente con dei collant fucsia e dei tacchi modello Mary Jane altissimi.

A completare il look un make up coloratissimo, con un ombretto azzurro scintillante, ciglia finte e rossetto rosso in tinta con lo smalto sulle unghie. E per finire non poteva mancare l’acconciatura a tema, con delle onde anni ’30 perfette, senza dimenticare le perle ai lobi.

Arisa, i suoi cambiamenti (che la rendono unica)

Se c’è un’artista che ci ha insegnato la potenza del cambiamento quella è Arisa. Negli anni ci ha abituati a cambi di look radicali, che hanno spesso abbracciato il suo mood del momento. È passata da pixie cut a chiome lunghissime, ha giocato con i colori, ha osato senza mai aver paura di esprimersi.

Negli anni è stata capace di darci anche lezioni di sensualità, tirando fuori in più di un’occasione le sue parti più audaci. E lo ha fatto anche a costo di andare incontro alle critiche feroci del web, che non sempre accetta la bellezza nelle sue varie sfaccettature. Non ha mai fatto mistero di cedere a qualche ritocchino tra filler, peeling, e qualsiasi “aiutino” che la possa aiutare a stare meglio, a coccolarsi, senza paura dei pregiudizi.

Ed è proprio grazie alla sua genuinità e alla sua onestà che piace tanto al pubblico (e anche a noi). Perché in un mondo che ancora fa fatica a liberarsi dalle zavorre di filtri e dalle fascinazioni di una bellezza irraggiungibile, ben venga una donna che non ha paura di mostrarsi così com’è. E che ha il coraggio di mettere in campo fragilità, traguardi personali e cambiamenti esteriori che fanno bene anche all’anima.

“Pensavo che il mio aspetto non fosse compreso e così l’ho cambiato, a volte, anche per far arrivare meglio la mia musica al pubblico – ha raccontato qualche tempo fa a Verissimo -. Volevo vedere allo specchio qualcosa che mi piacesse davvero. Ci capita spesso di stancarci di noi stessi. Se però muto, lo faccio soltanto fuori. Dentro resto io. Oggi mi piaccio e ringrazio per tutto ciò che ho ricevuto”.