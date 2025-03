Antonella Clerici, chi è il papà Giampiero e cosa faceva

Fonte: IPA Antonella Clerici

Antonella Clerici è una donna genuina, amata dal pubblico proprio per la sua spontaneità. Valori che arrivano da lontano, da una coppia di genitori che ha sempre protetto dai riflettori e che ha amato profondamente: parliamo di Franca – venuta a mancare nel 1995 – e Giampiero, che alla soglia degli 89 anni è sempre presente nella vita delle due figlie, Antonella e Cristina.

Chi è Giampiero Clerici: il legame con Antonella

Giampiero è l’amatissimo padre di Antonella Clerici: sebbene negli anni la conduttrice sia stata sempre molto riservata e abbia scelto di farli restare per quanto possibile lontani dai riflettori, non ha mai evitato di parlare dei suoi genitori. L’uomo, che nel mese di settembre spegnerà 89 candeline, in passato è stato proprietario di un attività commerciale specializzata come colorificio a Legnano, dove è nata e cresciuta la conduttrice.

Il papà dell’amatissimo volto Rai è sempre rimasto lontano dal mondo dello spettacolo, ma ha fatto capolino diverse volte sui profili social della figlia, che nelle occasioni più importanti non ha mai mancato di festeggiarlo a dovere. Spazio infatti a foto con torte e candeline, sempre circondato dall’affetto delle figlie Antonella e Cristina.

Giampiero Clerici non ha mai rilasciato interviste, ma in qualche rara occasione è intervenuto nel programma della figlia, stupendola e facendola commuovere, come ha fatto qualche anno fa: “Mi sono detto che oggi è la Festa del papà quindi bisogna che intervenga. Allora sono intervenuto”, aveva detto l’uomo al telefono ad Antonella, visibilmente emozionata.

Con il padre la conduttrice è legatissima, ma ha un rapporto speciale anche con la sorella Cristina, che di professione è psicologa: “Quello più stretto in assoluto è con Cristina, cioè la mia confidente e mia sorella: è anche la mia prima critica, mia sorella è un po’ la mia coscienza”, aveva raccontato. “Lei è più piccola di me di quattro anni, ma è quella che forse è più saggia. Ci sentiamo almeno due volte al giorno, da quando poi c’è Maelle per lei, non avendo figli, è diventata la sua bambina, quindi almeno una volta ogni quindici giorni viene a Roma”.

L’amore di Franca e Giampiero e la nuova compagna

La vita di Giampiero Clerici è stata segnata da un grande dolore, la perdita della moglie Franca, nel 1995, quando ancora avevano tanti progetti da realizzare. Il loro era un amore forte e solido, che purtroppo si è spezzato prima del tempo, come ha raccontato la stessa Antonella Clerici.

“Successe tutto all’improvviso; mamma era appena rientrata da un viaggio in Messico. Era bellissima come sempre, abbronzata e felice; aveva 55 anni e con tanti progetti all’orizzonte”, aveva dichiarato a DiPiù. E poi aveva aggiunto: “Quando mia mamma Franca venne a mancare mio papà si chiuse in un lutto profondo per oltre 2 anni. Provò un dolore tanto forte che noi tutti in famiglia eravamo preoccupati per la sua salute mentale”.

Dopo la scomparsa della madre, Antonella è rimasta accanto al padre, che oggi ha una compagna al suo fianco: “Mamma Franca, da lassù, ci ha messo lo zampino: è lei che ci ha mandato Graziella!“.