Anna Tatangelo, lunga dedica al figlio: “Fiera di essere la tua mamma”

Anna Tatangelo dopo l’addio a Gigi D’Alessio: su Instagram è sempre più bella

Anna Tatangelo non perde occasione per scrivere splendide dediche su Instagram, rivolte alle persone più importanti della sua vita. Questa volta le sue parole sono tutte per l’amatissimo figlio Andrea, nato undici anni fa dalla lunga relazione con il cantante Gigi D’Alessio.

Basta leggere l’incipit della lunga lettera – pubblicata a ridosso del compleanno del piccolo, nato il 31 marzo 2010 – per lasciarsi travolgere da una grande emozione: “Spesso sento dire che dietro ad una donna c’è un uomo, e viceversa…Posso in realtà dire che dietro la donna che sono ci sei tu. Ti ho cercato e ti ho voluto fortemente fin da giovane e di questo ne sono grata”.

Andrea per la splendida Anna è una certezza, la persona che ha cambiato per sempre la sua vita donandole un amore infinito che nessun altro uomo potrà mai eguagliare. Le parole della cantante sono intrise di un sentimento profondo, quello di una madre che è orgogliosa del suo piccolo ometto che cresce a vista d’occhio.

“Non sai quanto mi fai bene, quanta forza ed equilibrio mi dai, riesco a ritrovare me stessa tutte le volte che ti vedo sorridere”, prosegue la Tatangelo nel post di Instagram. “Abbiamo passato quasi due anni pieni di cambiamenti ed ovviamente questa pandemia non é stata facile (ho ancora un viaggio insieme a Disneyland in sospeso, ma che ti prometto faremo)”. La cantante fa riferimento al periodo difficile che ha vissuto, in seguito alla separazione definitiva da Gigi D’Alessio. Dopo ben 15 anni di relazione non è stato semplice ricostruire i pezzi di una vita intera, ma con forza ce l’ha fatta e il merito è stato anche del piccolo Andrea, sempre al suo fianco.

All’amato figlio deve moltissimo la bella Anna, mamma innamorata del suo scricciolo: “Ho imparato nel tempo a trovare sempre il lato migliore delle cose e, forse, riflettendoci bene questo periodo ci ha uniti più che mai, ci ha dato la possibilità di parlare molto e delle volte mi stupisco del tuo essere così maturo e responsabile proprio come un ometto”.

Queste bellissime parole accompagnano un piccolo collage che la cantante ha realizzato, scegliendo quattro fotografie che ripercorrono la crescita di Andrea. Grandi sorrisi e tenerissimi abbracci, con la consapevolezza che questo amore non finirà mai. “Grazie amore mio perché sono fiera di essere la tua mamma e sono felice ogni giorno di averti nella mia vita”, ha concluso così la cantante firmando semplicemente “Mamma”. E quel cuoricino finale racchiude tutta l’essenza del suo profondo amore per Andrea.