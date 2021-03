Anna Tatangelo, la dolce dedica al papà su Instagram

editato in: da

Anna Tatangelo

Anna Tatangelo è molto legata alla sua famiglia e in occasione della Festa del Papà ha condiviso su Instagram una dedica molto speciale. Una figlia innamorata di un padre, Dante Tatangelo, che l’ha sempre sostenuta nelle sue scelte e al quale deve la sua passione per la musica e il canto e, di fatto, il suo successo.

“Tante volte mi chiedono come è iniziato il mio amore per la musica, come è cominciato tutto…e chi mi ha dato una mano a credere in me stessa. Ecco che di colpo mi vieni in mente tu, Papà”, scrive la splendida cantante originaria di Sora. La Tatangelo ha iniziato da piccolissima a muovere i primi passi sul palcoscenico, proprio grazie a papà Dante. E ce lo spiega proprio lei nella bellissima dedica al padre: “Mi hai iscritta a mille concorsi, compreso lo Zecchino D’Oro, anche se una volta arrivata lì non volli cantare ‘Quarantaquattro gatti’ preferendo ‘Gli uomini non cambiano’ di Mia Martini, e me ne andai piangendo”.

Ricordi di una bambina che ormai è una donna, ma che non dimentica gli sforzi e i sacrifici di papà Dante e mamma Palmira, sempre al suo fianco nel bene e nel male. Nel post di Instagram la Tatangelo rivela quanto il padre sia stato intuitivo, come abbia capito sin da subito che quella per lei era sicuramente la strada giusta: “Non so davvero quanti anni avevo, non so come tu abbia riconosciuto il mio potenziale, più ci penso e più mi rispondo con un ‘non lo so’, ma di una cosa sono certa…mi hai sempre vista come una vera cantante, come un prodigio”.

Dante Tatangelo e la moglie Palmira sono una coppia inossidabile, molto lontana dai riflettori nonostante il grandioso successo della figlia Anna. Tanto che continuano a gestire una pasticceria a Sora, famosa non tanto per le canzoni di Anna, quanto per le prelibatezze che prepara.

La cantante ha colto l’occasione per questa lunga dedica al padre non solo per la festa del 19 marzo, ma anche perché è stato il suo compleanno. E nel post ha raccontato ai suoi tantissimi follower anche un aneddoto dolcissimo, che sottolinea il grande legame che li unisce.

“A 14 anni ci siamo imbarcati su un treno viaggiando tutta la notte con tanto di febbre e placche per provare ad arrivare, su 5.000 persone, al Festival di Sanremo tra gli 8 finalisti che poi avrebbero partecipato a Sanremo Giovani“, ha scritto la Tatangelo. “Fortunatamente andò tutto bene e addirittura vincemmo quel Festival qualche mese dopo nel 2002. Non so come mi hai trasmesso l’amore per la musica, ma se oggi ho avuto tanto ed ho tanto è solo grazie a te e di questo te ne sarò sempre grata”.

Ogni papà per la propria figlia è un eroe, il primo amore e l’unico che rimane per sempre, anche quando si diventa adulte. E Anna Tatangelo dimostra con le sue parole quanto sia stata fortunata ad avere un padre che l’ha sempre sostenuta e incoraggiata a seguire i propri sogni, anche quando non sapeva di averne. Quello che ogni bravo genitore, in fondo, dovrebbe fare per i propri figli.