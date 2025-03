Fonte: IPA Anna Pettinelli

I concorrenti del Grande Fratello 2024/2025 sono arrivati al rush finale per provare a ottenere la vittoria dell’edizione. La puntata conclusiva, infatti, andrà in onda lunedì 31 marzo 2025 e decreterà il vincitore dell’edizione. Lorenzo Spolverato, Zeudi Di Palma e Jessica Morlacchi hanno già staccato un biglietto per la finale, mentre gli altri componenti del cast dovranno ottenere l’ambito pass passando attraverso il giudizio del televoto.

Nella puntata del 13 marzo 2025 dello show, Stefania Orlando ha dovuto abbandonare la casa, ma prima è stata protagonista di uno scontro acceso con Beatrice Luzzi, opinionista del programma televisivo. Anna Pettinelli, amica della conduttrice ha commentato quanto è accaduto su X, attaccando duramente l’attrice.

Anna Pettinelli, l’attacco a Beatrice Luzzi

L’edizione 2024/2025 del Grande Fratello sta per volgere al termine ma non si placano le polemiche intorno a questa stagione molto discussa del reality show. Negli ultimi giorni, infatti, il Codacons ha chiesto la chiusura del programma televisivo, presentando un esposto ad Agcom, che è valso la consegna di un Tapiro d’oro ad Alfonso Signorini, nel corso della puntata del 13 marzo 2025 di Striscia la notizia.

Malgrado le polemiche, le dinamiche del gioco del Grande Fratello vanno avanti e nell’ultima puntata è stata protagonista assoluta Stefania Orlando. La conduttrice è stata eliminata ma il suo scontro con Beatrice Luzzi non ha lasciato indifferenti. Anna Pettinelli, infatti, ha voluto commentare quanto accaduto su X, dicendo la sua sul modo di essere opinionista dell’attrice: “La Luzzi crede di essere ancora dentro la casa del Gf. É ancora incaxxxta per la scorsa edizione. Essere opinionisti vuole dire essere super partes come fa ottimamente Cesara. La classe non è acqua”.

La conduttrice radiofonica ha voluto esaltare Cesara Buonamici, mentre su Beatrice Luzzi ha affermato che, secondo lei, è troppo di parte per ricoprire quel ruolo centrale nel reality show. Nel corso delle diverse puntate l’attrice ha più volte attaccato Stefania Orlando, che dal canto suo ha affermato di essere convinta che la sua sia un’antipatia del tutto personale nei suoi confronti.

La replica di Beatrice Luzzi

Tra Beatrice Luzzi e Stefania Orlando non corre buon sangue e le due sono state protagoniste di un duro scontro nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello. Anche Cesara Buonamici ha detto la sua a riguardo, dando ragione alla conduttrice televisiva e ricordandole che loro devono commentare, non seguire le tifoserie dei telespettatori del reality show.

Dopo la fine della puntata, però, Beatrice Luzzi ha detta la sua su X, affermando di essere molto contenta del suo operato: “Lasciatemelo dire: sono molto fiera di me”. L’attrice ha anche condiviso un post di un utente del web che affermava che molti per visibilità decidono di attaccare sui social l’opinionista: “Il nocciolo della questione, è la smania di visibilità. L’anno scorso la si otteneva parlando bene della Luzzi, quest’anno parlandone male. Assente in quasi tutti la capacità critica di analizzare e valutare persone e situazioni. L’importante è essere presenti sui social”.

Beatrice Luzzi, durante la puntata del 13 marzo 2025, si è detta convinta che Stefania Orlando abbia esagerato con le sue critiche ai coinquilini della casa, che lei ha definito del tutto distruttive.