Grande Fratello, le pagelle del 13 marzo: Beatrice Luzzi contro tutti (3), la sorpresa di Lory Del Santo (9)

Fonte: IPA Beatrice Luzzi

Manca ormai poco alla finale e le puntate del Grande Fratello diventano sempre più avvincenti. Quella andata in onda giovedì 13 marzo non ha fatto eccezione. Tra triangoli d’amore, gelosie, duelli al femminile e un’inaspettata sorpresa di Lory Del Santo, i colpi di scena non sono mancati. Con il padrone di casa Alfonso Signorini come sempre pronto a punzecchiare e mettere in riga gli inquilini della casa più spiata d’Italia.

Lory Del Santo talentuosa regista. Voto: 9

L’unico momento di leggerezza è stato offerto da un’ospite d’eccezione. A fare visita agli inquilini della casa del Grande Fratello è arrivata Lory Del Santo, in missione speciale. La showgirl, ma anche attrice, cantante, sceneggiatrice e stasera in versione regista, ha aperto i casting per la seconda stagione della sua acclamata (e altrettanto derisa) fiction The Lady. Al Gf è arrivata per reclutare volti freschi che possano diventare protagonisti del suo lavoro televisivo. I prescelti sono stati Helena, Lorenzo e Tommaso, sottoposti a un vero e proprio provino.

Lory, come sempre, è sincera e trasparente. Priva di filtri e sovrastrutture si offre come una boccata di aria fresca all’interno della casa dove si respira pesante l’aria del pettegolezzo e della strategia. Ha giocato e ha fatto giocare, riso e fatto ridere e non ha peccato neppure di malizia. La showgirl ha infatti rivelato, ma lasciando parecchio spazio all’immaginazione, un passato flirt con Lorenzo. Lo sguardo ingelosito dell’attuale fidanzata Shaila è valso l’intera puntata. E all’alunna Del Santo non possiamo che dare un voto altissimo.

Beatrice Luzzi, scontro con Stefania. Voto: 3

Quando lo scorso anno era concorrente, Beatrice Luzzi è riuscita a guadagnarsi l’antipatia tanto dei compagni di gioco quanto del pubblico a casa. E adesso che del Grande Fratello è opinionista, non sembra intenzionata ad abbandonare il proprio ruolo di bastian contraria. Stavolta se la prende con Stefania Orlando, arrivata in studio per un confronto faccia a faccia dopo settimane di frecciatine e battute al vetriolo. “Tu ce l’hai con me da prima che io entrassi nel Grande Fratello” ha sbuffato Stefania, accusando l’opinionista di aver espresso opinioni decisamente troppo pesanti e personali.

Beatrice Luzzi ribatte affermando di non aver avuto altro fine se non quello di difendere gli altri concorrenti dai duri attacchi di miss Orlando: “Le tue critiche sono state distruttive”. La difesa della rossa opinionista, tuttavia, non ha convinto il pubblico che si è fatto sentire a suon di fischi e urli. “L’avete pagato il pubblico?” ha chiesto piccata Luzzi, conquistandosi così la malevolenza anche del conduttore e un nostro 3.

Cesara Buonamici si sbilancia. Voto: 8

Lo scontro tra Stefania e Beatrice arriva persino a far sbilanciare la sempre così pacata Cesara Buonamici. Alla richiesta di Alfonso di prendere una posizione, la giornalista non si tira indietro: “Sto con Stefania – afferma, mettendo in riga la collega sorniona – è inutile che fai quel sorriso Beatrice”. E finisce sottolineando che il loro compito è commentare e non dare adito a “tifoserie sfegatate”. Brava Cesare, ti meriti un 8 tondo tondo.