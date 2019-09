Fra Lady Gaga e Bradley Cooper spunta Angelina Jolie

editato in: da

Ora sembra essere certo. Non è Lady Gaga la nuova fiamma di Bradley Cooper, bensì Angelina Jolie. Proprio in questi giorni, infatti, i due sarebbero stati avvistati in atteggiamenti piuttosto intimi.

Dopo l’uscita del film A star is born, tutti eravamo convinti che la stravagante popstar americana fosse stata la causa della rottura tra l’attore e la bella top model Irina Shayk. Poi, Lady Gaga è stata paparazzata in intimità con Dan Horton e ha infranto così i nostri sogni di vederla a fianco dell’affascinante Bradley Cooper.

Ma ecco subito un nuovo rumour sulla vita sentimentale dell’attore. Qualche settimana fa sarebbe stato avvistato in compagnia di Angelina Jolie, la bella attrice uscita da poco dalla lunga relazione con Brad Pitt. Il 23 agosto i due sarebbero stati paparazzati a Disneyland Paris, in compagnia dei rispettivi figli. Una vera e propria famiglia allargata quindi, che ci fa pensare che tra gli attori possa esserci del tenero.

Certo, dobbiamo considerare che Bradley e Angelina sono amici di vecchia data, il che potrebbe spiegare il motivo per cui abbiano deciso di trascorrere una giornata insieme proprio ora che sono entrambi single. Dall’altro lato, ci stupisce pensare che due personaggi tanto belli e affascinanti possano non essere accompagnati. Anzi, insieme potrebbero davvero essere la nuova coppia d’oro di Hollywood.

La Jolie, infatti, ha chiuso da poco la sua relazione di ben dodici anni con Brad Pitt, con cui condivide sei figli. La rottura non è stata affatto facile, come lei stessa ha dichiarato più volte, ma ora l’attrice sembra essere pronta a dedicarsi di più alla propria felicità personale. E il suo rapporto con Bradley Cooper potrebbe essere il primo passo verso una sua nuova stabilità emotiva.

Nonostante siano circolate foto dei due, ancora nulla sembra essere certo. Inutile dire che i fan dei due attori sognano una storia d’amore tra di loro. Affascinanti e di successo, Angelina e Bradley potrebbero davvero consolarci dalla delusione di non aver visto l’attore a fianco di Lady Gaga. Anzi, la nuova coppia sembrerebbe ottenere addirittura un successo maggiore. Ma quando ci arriverà la conferma?